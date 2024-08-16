孫安佐｢真人秀爆衝突」遭賞巴掌是炒作？他臭臉回應只吐1個字

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▲孫安佐和韓森在錄影時爆發肢體衝突，現場眾人見狀，立刻上前將韓森與孫安佐分開。（圖／翻攝畫面）

▲孫安佐被打後深夜發照片，面無表情做出拳頭朝自己的動作。（圖／孫安佐IG）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐受邀擔任格鬥真人秀《拳願之星》的評審，怎料節目還沒開播，昨（15）日就傳出孫安佐和來自台中的評審「燒打雞」韓森起衝突，2人一度掐脖互毆，導致錄影中斷。影片曝光後不少網友質疑雙方是為了炒作，《拳願之星》則宣布將在10月舉行孫安佐及韓森的比賽；孫安佐本人未直接回應，但他IG限時動態深夜突曬出一張自拍，拳頭朝向自己喊「What」，看起來意有所指。孫安佐昨日被曝光和韓森起衝突的畫面，只見孫安佐對著選手們碎念，同為評審的韓森看不下去，當場開嗆孫安佐：「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？」孫安佐聽罷本想忍住情緒，但後來受不了，轉身掐住韓森的脖子，結果被韓森直接回敬一巴掌，現場氣氛相當火爆，工作人員見狀才趕緊衝上前將兩人分開。影片曝光後，不少網友懷疑兩人是為了炒作節目才故意互毆，對此，孫安佐的經紀人回應，衝突是對方先動手，但誰對誰錯都無所謂，因為實境秀全員都有講好現場狀況，有問題就是在擂台解決。目前有消息指出，孫安佐已經答應參加10月12日舉行的拳願明星格鬥賽，對手就是賞他一巴掌的「燒打雞」韓森。而孫安佐本人未親自現身回應，但昨日深夜他在IG限時動態上貼出一張「拳頭朝自己」的臭臉自拍照，配文一句「What」，搭配日本團體King Gnu在卡通《咒術迴戰》演唱的歌曲〈SPECIALZ〉，看起來意有所指，心情似乎不是很愉悅。