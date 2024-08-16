奧運台灣英雄大遊行今15:00登場！ 「時間、直播、路線」等一次看

巴黎奧運精彩落幕，中華台北奧運代表團獲得2金、5銅佳績，獎牌數也寫下史上第二多的紀錄。總統賴清德將於今（16）日下午1時接見巴黎奧運中華隊代表團，並舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對，同時於下午3時安排遊行活動，歡迎民眾共襄盛舉、一起為台灣英雄喝采，活動全程除了透過YouTube平台進行直播。《NOWnews今日新聞》也將全程直播，而相關遊行時間、地點以及直播訊息也為讀者一一介紹。
Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行遊行路線：
重慶南路一段出發 ➨ 右轉襄陽路 ➨ 左轉館前路（英雄谷）➨ 右轉忠孝西路 ➨ 忠孝西路天橋（近中山南路）結束
Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行 直播資訊：
活動時間： 8/16（五）
地點：總統府出發到忠孝西路天橋
13:00 英雄派對
15:00 英雄大遊行
直播連結：按這看 NOWnews YouTube官方頻道
按這看 MOE Sports
台灣英雄大遊行 將打造美國「英雄谷」
「臺灣英雄派對」將由國防部三軍儀隊以「劍門」光榮迎接選手進入總統府，並由國防部示範樂隊演奏曲目歡迎臺灣英雄。敞廳也將設置拍照背板及互動裝置，讓巴黎奧運代表團的臺灣英雄們可以盡情體驗。現場亦備有結合臺灣特色點心，讓旅外征戰的選手們可以一解思鄉情懷。
「臺灣英雄大遊行」車隊預計下午3時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。為了讓國人朋友可以一同為臺灣英雄喝采。
文總將提供5款應援手板圖檔供民眾於iBon及FamiPort列印，當日下午2時30分起亦將於臺灣銀行總行前、臺灣企銀台北分行前、國立臺灣博物館館前廣場人行道、好樂迪臺北館前店前、UNIQLO台北車站館前店前、新光三越台北站前店前，以及忠孝西路、公園路口人行道等7處物資站，提供國旗、英雄旗兩款手搖旗供民眾索取，邀請國人一同至現場給予所有臺灣英雄支持與鼓勵。
英雄派對將由今年520就職典禮上的帥氣雙語主播劉傑中，與人氣體育主播卓君澤共同主持，奪牌選手進入會場後，將安排進入受訪區，歡迎大家透過直播，聽聽選手們在奧運賽場上的難忘經歷，一起分享這份榮耀與喜悅。
英雄大遊行則由曾擔綱國慶大典主持人的主播鄧崴，與甜美女主播張珈瑄搭檔，兩人將帶以活潑輕鬆的風格主持，邀請大家一同共襄盛舉，歡迎加入遊行隊伍為奧運選手大聲喝采。
今年遊行車隊將由國內樂旗隊指標隊伍台北樂府樂旗藝術團 - Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps 擔任前導，透過屬於體育性音樂活動的樂旗隊，與英雄大遊行結合，讓整趟榮耀之路更具意義；同時邀請以訓練精實著稱的憲兵快速反應連打頭陣，為台灣英雄領隊前行。伴隨熱鬧激昂的音樂與氣勢磅礴的陣容，選手們將站上國防部輕型戰術輪車、中型戰術輪車與觀光巴士，接受國人的歡呼與喝采。
為配合台灣英雄大遊行活動維護交通秩序與安全，中正第一分局規畫相關交通疏導管制措施，有關周邊道路交通（含汽、機車停車格位）實施管制時段及範圍如下：
一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：
（一）因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：
（三）16日下午2時起（視狀況提早或延後），為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路管制如下：
（五）16日下午3時起（視狀況提早或延後），遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。
二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：
（一）管制日期、時段：15日下午5時至16日晚間12時止。
（二）管制區域：重慶南路一段（寶慶路至襄陽路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）及信陽街（館前路至公園路）沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。
三、其他管制措施及改道建議：
（一）沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至16日晚間11時，惟中間2線車道亦開放通行。
（二）當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。
（三）因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，本次活動期間（16日中午12時至下午6時）台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或台北車站北側（鄭州路）臨停上、下客；惟鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿併排停車影響通行。
另外，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。
以上各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間。
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重慶南路一段出發 ➨ 右轉襄陽路 ➨ 左轉館前路（英雄谷）➨ 右轉忠孝西路 ➨ 忠孝西路天橋（近中山南路）結束
Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行 直播資訊：
活動時間： 8/16（五）
地點：總統府出發到忠孝西路天橋
13:00 英雄派對
15:00 英雄大遊行
直播連結：按這看 NOWnews YouTube官方頻道
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台灣英雄大遊行 將打造美國「英雄谷」
「臺灣英雄派對」將由國防部三軍儀隊以「劍門」光榮迎接選手進入總統府，並由國防部示範樂隊演奏曲目歡迎臺灣英雄。敞廳也將設置拍照背板及互動裝置，讓巴黎奧運代表團的臺灣英雄們可以盡情體驗。現場亦備有結合臺灣特色點心，讓旅外征戰的選手們可以一解思鄉情懷。
「臺灣英雄大遊行」車隊預計下午3時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。為了讓國人朋友可以一同為臺灣英雄喝采。
文總將提供5款應援手板圖檔供民眾於iBon及FamiPort列印，當日下午2時30分起亦將於臺灣銀行總行前、臺灣企銀台北分行前、國立臺灣博物館館前廣場人行道、好樂迪臺北館前店前、UNIQLO台北車站館前店前、新光三越台北站前店前，以及忠孝西路、公園路口人行道等7處物資站，提供國旗、英雄旗兩款手搖旗供民眾索取，邀請國人一同至現場給予所有臺灣英雄支持與鼓勵。
英雄派對將由今年520就職典禮上的帥氣雙語主播劉傑中，與人氣體育主播卓君澤共同主持，奪牌選手進入會場後，將安排進入受訪區，歡迎大家透過直播，聽聽選手們在奧運賽場上的難忘經歷，一起分享這份榮耀與喜悅。
英雄大遊行則由曾擔綱國慶大典主持人的主播鄧崴，與甜美女主播張珈瑄搭檔，兩人將帶以活潑輕鬆的風格主持，邀請大家一同共襄盛舉，歡迎加入遊行隊伍為奧運選手大聲喝采。
今年遊行車隊將由國內樂旗隊指標隊伍台北樂府樂旗藝術團 - Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps 擔任前導，透過屬於體育性音樂活動的樂旗隊，與英雄大遊行結合，讓整趟榮耀之路更具意義；同時邀請以訓練精實著稱的憲兵快速反應連打頭陣，為台灣英雄領隊前行。伴隨熱鬧激昂的音樂與氣勢磅礴的陣容，選手們將站上國防部輕型戰術輪車、中型戰術輪車與觀光巴士，接受國人的歡呼與喝采。
為配合台灣英雄大遊行活動維護交通秩序與安全，中正第一分局規畫相關交通疏導管制措施，有關周邊道路交通（含汽、機車停車格位）實施管制時段及範圍如下：
一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：
（一）因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：
- 15日（周四）21時起，管制館前路東、西外側各1個車道，維持中間兩線車道供車輛通行。
- 16日清晨0時至6時及遊行出發前下午2時45分至下午6時，館前路將全線管制。
（三）16日下午2時起（視狀況提早或延後），為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路管制如下：
- 凱達格蘭大道（公園路（不含）至重慶南路（含））東往西方向。
- 重慶南路（寶慶路至貴陽街（均不含））南、北雙向，另擴大管制重慶衡陽路口北往南方向。
- 懷寧街（寶慶路（不含）至凱道（不含））南、北雙向。
（五）16日下午3時起（視狀況提早或延後），遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。
二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：
（一）管制日期、時段：15日下午5時至16日晚間12時止。
（二）管制區域：重慶南路一段（寶慶路至襄陽路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）及信陽街（館前路至公園路）沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。
三、其他管制措施及改道建議：
（一）沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至16日晚間11時，惟中間2線車道亦開放通行。
（二）當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。
（三）因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，本次活動期間（16日中午12時至下午6時）台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或台北車站北側（鄭州路）臨停上、下客；惟鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿併排停車影響通行。
另外，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。
以上各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間。
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