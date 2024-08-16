道禾竹北托嬰中心爆虐童！綁竹椅、髒尿布抹臉　縣府祭重罰撤優等

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道禾竹北托嬰中心，遭家長踢爆老師涉嫌虐嬰，不但將嬰兒綑綁竹椅、肆意辱罵，甚至拿髒尿布抹臉，案件曝光後，業者宣布無限期停業，受害家長怒控業者避重就輕，已報警提告傷害。對此，新竹縣政府社會處，將對業者祭出最高60萬元罰鍰，並撤銷托嬰中心評鑑優等，道禾方面表示，事發後已向家長致歉，並將不適任教師解職，也強調將配合司法調查，並將現有的幼兒轉介到鄰近托嬰中心。據了解，有家長投訴該托嬰中心，每月註冊費加學雜費平均超過3萬元，宣稱「自然成長」的教育方式，未料孩子竟遭虐待渾身是傷。投訴家長指出，起初發現孩子身上有瘀青，反映之後老師稱「小孩學習爬行難免會碰撞」，直到發現孩子腿上有手指狀傷痕，驚覺有異狀，整起事件因此爆發。家長驗傷報警，警方介入調查後，調閱監視器畫面，發現孩子到校16天，其中有8天「進校就被綁在竹椅上」，每天被綁最少2小時，最多將近5小時，綁完再關進嬰兒床，家長痛批「這種待遇連大人都受不了，何況是未滿1歲的嬰兒」。更離譜的是，老師們甚至用言語羞辱孩子，甚至要投訴家長直接「退托」。事件爆發後，道禾執行長曾國俊聲明指出，事發後集團隨即監管與補救，有負家長所託，希望能夠向當事家長當面致歉。並指出，竹北托嬰中心無限期停業，會全力配合司法調查，35名幼兒將在30天內轉介至鄰近的托嬰中心，16日也將開說明會向家長說明。