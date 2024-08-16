樂桃航空促銷今12:00開賣！僅4天「單程1890元起」　含高雄飛大阪

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▲樂桃航空此次促銷，最低價為沖繩飛台北單程未稅價1890元起。（圖／資料照，五福旅遊提供）

▲國泰航空即日起推出官網獨家優惠，2024年8月30日前經濟艙85折起、商務艙93折起，尤其飛東京大阪等日本航線來回價只要12020元起。（圖／國泰航空提供）

樂桃航空「４天限時促銷」活動來了！今（16）日12:00開跑，至8月19日的23:59，可預訂出發日期為2024年8月26 日~10月26日，促銷航線中終於難得有高雄飛大阪，南部的民眾可得把握。此次6個促銷航線包含台北（桃園）飛大阪（關西）、台北（桃園）飛東京（成田、羽田）、台北（桃園）飛沖繩（那霸）、台北（桃園）飛名古屋（中部）、高雄（小港）飛大阪（關西），單程未稅價1890元起。此次樂桃航空的「４天限時促銷」活動，最低單程1890元起，屬Simple Peach票種，即只有手提行李７公斤，托運行李需另外加購，但是不另收取燃油費（燃油特別附加費用）、須另繳機場稅等費用。促銷航線共有6條，分別的促銷價（皆為單程未稅價）如下：📍台北（桃園）-大阪（關西）2480元起📍台北（桃園）-東京（成田）2480元起📍台北（桃園）-東京（羽田）2680元起📍台北（桃園）-沖繩（那霸）1990元起（最低價為沖繩飛回台北1890元起）📍台北（桃園）-名古屋（中部）2590元起📍高雄（小港）-大阪（關西）2880元起傳統航空也有優惠活動，國泰航空即日起推出多重官網獨家優惠，2024年8月30日前，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起，適用出發期間至2024年12月31日，尤其國人最愛的日本，包含東京、大阪、名古屋，經濟艙即是直接下殺85折。另外，預訂時輸入優惠編號CXDEAL1200，再享每張機票高達1,200元的折扣。