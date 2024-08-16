美股走高、費半高漲逾4%　台股開盤漲219點、台積電漲20元

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市昨（15）日全數走高，其中費半指數上漲逾4%，台積電ADR上漲逾2%，因此激勵台北股市今（16）日開盤上漲219.55點、來到22114.72點，站回22000點關卡，成功站上月線。此外，台股今日收週線。大盤走高之際，昨日逆勢走強的中小型股今日持續走高，櫃買指數開盤上漲0.86點、來到263.11點，成功站回季線。今日開盤量大強勢個股：達邁、蜜望實、南仁湖、羅昇。權值股全數走高，台積電開盤上漲20元、來到963元；鴻海開盤上漲4.5元、來到185.5元；聯發科開盤上漲30元、來到1185元。美國股市昨日全數走高，道瓊指數上漲554點或1.39%，收40563.06點；那斯達克指數上漲401.89點或2.34%，收17594.5點；標普500指數上漲88.01點或1.61%，收5543.22點；費半指數上漲240.04點或4.87%，收5173.38 點。科技五大天王全面走高，Meta上漲 2.01%，蘋果上漲1.35%，Alphabet上漲0.7%，微軟上漲1.18%，亞馬遜上漲4.4%。半導體股漲勢整齊，輝達上漲4.05%，博通大漲5.35%，美光上漲6.51%，高通上漲3.7%，應用材料上漲5.6%，德儀上漲3.23%，AMD上漲4.7%。台股ADR全面收高，台積電ADR上漲2.26%，日月光ADR上漲2.14%，聯電ADR上漲0.57%，中華電信ADR上漲0.16%。