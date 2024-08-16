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NBA新賽季10月23日開打！湖人39場「全美直播」聯盟第一　勇士第2

記者黃建霖/綜合報導

▲「詹皇」LeBron James效力的洛杉磯湖人隊，新賽季依舊是人氣和流量保證，全美直播場次高達29場，為NBA第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James效力的洛杉磯湖人隊，新賽季依舊是人氣和流量保證，全美直播場次高達29場，為NBA第一。（圖／美聯社／達志影像）
NBA 2024-25賽季開幕戰將在台灣時間10月23日進行，兩場開幕戰為波士頓塞爾提克對決紐約尼克，以及明尼蘇達灰狼與洛杉磯湖人交手。本賽季湖人全美直播（電視加NBA TV場次）場次高達29場為聯盟第一，依舊是最高人氣的球隊，金州勇士以36場居次。而在「背靠背」場次方面，聯盟共有11支球隊要打16場背靠背，並列第一。

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NBA例行賽10月23日開打　4月14日落幕

NBA新賽季賽程已經出爐，聯盟預計將在10月23日進行開幕戰，另外還有幾場重要賽事，包括11月13日達拉斯獨行俠對金州勇士（K湯重回大通中心），10月24日洛杉磯快艇對決鳳凰城太陽（快艇新主場使用）等比賽受到矚目。本賽季NBA例行賽將在明年的4月14日全數落幕。

背靠背場次　有11支球隊多達16場

在背靠背場次方面，有11支球隊同以16場並列最多，包括：老鷹、騎士、金塊、火箭、快艇、公鹿、鵜鶘、雷霆、太陽、國王、巫師；而有5支球隊為13場最少：塞爾提克、湖人、獨行俠、公牛、魔術、拓荒者。

湖人39場全美直播　聯盟第一

在2024-25賽季的全美電視直播場次方面，湖人高達39場依舊是全聯盟最多，金州勇士有36場，塞爾提克和尼克則都是34場。至於最少的3支球隊則分別是活塞、拓荒者和暴龍，各只有4場。另外，在新賽季在全美直播場次的前後，將不會安排「背靠背」比賽。

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