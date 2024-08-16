中國緊盯烏克蘭突襲俄羅斯領土！分析：怕出現黑天鵝事件

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烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，甚至在當地設立軍事行政辦公室，揚言會繼續深入俄羅斯領土。雖然外界對於烏克蘭能否守住這些領土、又不丟掉烏東戰區一事打上大問號，但也有人認為，這是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在俄烏戰爭陷入膠著、美國支持力道疲乏等綜合因素考量下，所做的一次豪賭。至於中國在此次事件的角色，有外媒分析，北京高度關注烏軍進攻俄國本土，因為不希望發生意料之外的「黑天鵝」事件，影響到俄羅斯的國際地位以及中俄關係。星媒《聯合早報》指出，作為俄羅斯關係「無上限」的夥伴，中國對俄烏戰局出現轉折的態度引人關注，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）吹噓自己能在一夜之間結束俄烏戰爭，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）則認為，中國國家主席「一通電話就能解決這場危機」，原因是俄羅斯非常依賴中國。報導提到，針對6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，中國沒派人出席，俄羅斯則沒獲邀參加，沒有中俄參加的和平峰會意義不大，也無法達成實質成果。蒲亭開出的談判條件，包括烏軍撤出俄軍佔領的烏東和烏南四地區、放棄加入北約，這又是烏克蘭難以接受的；而在烏軍進攻俄羅斯本土後，蒲亭據報也在召開安全會議時怒稱，與「攻擊平民的政府談判」毫無意義。照這樣下去，俄烏談判大門仍然打不開，中國領導人打不打電話給蒲亭也不重要。不過，報導強調，中國相關部門緊盯烏軍攻打俄羅斯本土的局勢變化，由於意識形態和地緣政治博弈，中國在對抗美國和西方陣營時，需要俄羅斯的協同，俄羅斯戰敗或政權動盪，都對中國不利，因此中國雖然在俄烏戰爭中標榜「中立」，但出於國家利益考量，還是不會置蒲亭於不顧。報導最後提到，烏軍挺進俄羅斯本土這一「奇招」如何收場，將是左右戰局和未來談判的關鍵，並引述烏克蘭東亞專家普拉克西延科（Nataliya Plaksiyenko-Butyrska）的看法，認為北京目前判斷，蒲亭仍牢牢掌握政權，不相信烏軍有能力改變戰局，一旦發生「黑天鵝」事件，中國即便要幫普京，也可能錯過時機。「黑天鵝」事件是烏克蘭所寄望的，也是俄羅斯和中國所不願見到的。