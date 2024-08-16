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斷言「黃珊珊立委沒了」　沈富雄預言民眾黨未來：不要小看這人

記者王德蓉／綜合報導

▲前立委沈富雄認為，黃珊珊可能會被停權或開除黨籍，立委職務是沒有了。（圖／資料照片）
▲前立委沈富雄認為，黃珊珊可能會被停權或開除黨籍，立委職務是沒有了。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。對此，前立委沈富雄認為，黃珊珊可能會被停權或開除黨籍，立委職務是沒有了，並表示外界不要小看黨籍前立委陳琬惠。

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沈富雄15日在節目《少康戰情室》表示，大家現在的重點是，民眾黨、柯文哲這麼糟糕怎麼辦？他認為，除了民眾黨前立委陳琬惠、蔡壁如、黃國昌等，這3人沒有沾到汙點，其他的人都完了，且這3人對於民眾黨短期內未來的生死存活很重要，「比如我們真的不要小看陳琬惠。」

至於黃珊珊，沈富雄認為，中評會可能將她停權或開除黨籍，她願意也好、不願意也好，立委是沒份了。而民眾黨未來的黨主席，沈富雄點名黃國昌有機會。

沈富雄指出，以前民眾黨都是柯文哲講了算，但柯文哲現在講的話仍有先前威望嗎？他認為民眾黨一些大方向應稍微修改一下，「現在比如2026提滿提好，有可能嗎？」不過對陳琬惠來說是個解脫，因為提滿提好，她就非得選宜蘭縣長。

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