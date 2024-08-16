花蓮一早震不停「不是0403餘震」！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震

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▲該區域地震相當多，不排除3天內有規模5.5餘震發生，且規模比較大，提醒民眾做好防災準備。（圖／中央氣象署提供）

花蓮今（16）日清晨短短7分鐘連3震，其中上午7時35分發生規模6.3地震，全台晃動有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今日地震研判與0403花蓮地震無關，該處為地震好發區，不排除3天內有規模5.5餘震發生，提醒民眾做好防震準備。今（16）日清晨7分鐘內發生3起有感地震，包括7時35分台灣東部海域規模6.3地震、7時40分花蓮縣近海規模4.5地震、7點42分東部海域規模4.8地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今起地震判斷0403跟花蓮地震無關，該處為地震好發區，有滿多規模6以上地震，花蓮0403地震能量釋放完後，其他地區為地震空白帶，就會容易發生地震，昨（15）日發生的宜蘭地震也是如此。吳健富指出，該地震區域發生滿多規模6以上地震，為地震好發區，今年4月至今已有多起地震，每隔3到5年就會有規模6以上地震，該區域地震相當多，不排除3天內有規模5.5餘震發生，且規模比較大，提醒民眾做好防災準備。