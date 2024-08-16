迷信亂倫能致富！恐怖爸爸性侵女兒長達9年　生下7子全部埋掉

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▲印尼警方持續尋找被活埋的嬰兒屍體，已找到四具。（圖／翻攝自detik news）

▲魯迪稱犯案動機是占卜師說他照著做就能致富。（圖／翻攝自detik news）

一名57歲的獸父長期性侵現年26歲的女兒，因為聽信占卜師說他跟女兒發生關係後，埋掉生下的孩子就能致富。他在過去9年間脅迫親生女兒，並陸續生下至少7個孩子，但這7個小孩全部都被他親手埋掉，直到有村民在河邊發現棄嬰的屍體，整起事件才曝光，震驚社會。綜合印尼媒體報導，中爪哇省班尤瑪斯縣（Banyumas）的村民在河邊發現一具嬰兒屍體，嚇得連忙報警，警方調查後發現竟查獲四具嬰兒屍體，並循線找出最大的嫌疑人為57歲的魯迪（Rudi），而他被逮捕後也坦承罪行。魯迪供稱，他在10多年前認識了一名巫師，巫師告訴他，如果想要快速致富，就要和親生女兒發生性關係，產下的小孩必須馬上殺死。魯迪迷信該名巫師的說法，就從2013年起多次性侵這名親生女兒，據悉女兒一度反抗，但魯迪會持刀逼迫她，在2013年至2021年期間女兒多次遭父親性侵得逞。最可怕的是，他的女兒真的在期間懷孕，並陸續產下7個小孩，但一出生就被活埋。魯迪還威脅妻子和其他小孩，不得跟外人舉報此事，否則便殺光全家。魯迪被捕後，他坦言並沒有因此致富。而他的女兒目前因身心受創極為嚴重，已被送往當地婦幼保護組織照顧，並接受心理醫生的治療。根據《Detik News》，這起事件在去年曝光，Pengadilan Negeri地方法院在今年審理此案，陪審團認為被告魯迪犯下違反《兒童保護法》第340條和《兒童保護法》的行為，罪無可恕，魯迪原本被要求判死刑，不過最終主審法官Veronica Sekar Widuri判決魯迪應入獄並終身監禁。