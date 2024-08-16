王齊麟經紀人抱不平嗆「人家私生活關你屁事」　粉絲轟：提油救火

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▲李洋（左）、王齊麟（右）帶著熱騰騰的奧運金牌回國，一舉一動都受到大批粉絲熱烈關注。（圖／記者朱永強攝）

▲王齊麟和女友陳詩媛過去高調曬恩愛，如今卻因為接機事件遭外界砲轟。（圖／王齊麟Threads、IG）

▲王齊麟經紀人希望大家不要過度關注選手私生活，卻被網友批她是雙重標準。（圖／經紀人臉書）

奧運羽球男雙金牌得主王齊麟從巴黎返回台灣後風波不斷，因和女友、啦啦隊女孩陳詩媛（十元）愛的高調，意外引來許多酸民嗆聲，近日王齊麟更因開車邊用手機一事遭到炎上，挨批讓人觀感不佳。對此，王齊麟經紀人替他抱不平，昨（15）日下午更在臉書喊道：「人家的私生活是關你屁事喔」，貼文曝光後引起不少網友憤怒，質疑王齊麟能用熱度賺錢卻不能承受罵聲？痛批經紀人雙標。「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂」，王齊麟經紀人在臉書發文，表示奧運結束了，媒體頻頻報導奧運英雄們返台後的生活，他們成了台灣之光、台灣的驕傲，回到台灣後大家卻不再關心他們的努力，而是開始好奇他們私生活的一舉一動，選手的家人、另一半都成了大家茶餘飯後的話題。經紀人替王齊麟等選手們抱不平，氣憤寫到：「是，他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，但不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰」。她希望大家延續對奧運的熱血，給所有運動員更多的支持和鼓勵，因為大家能站上奧運舞台都不簡單，都值得被尊敬、關注。最後，王齊麟的經紀人也說：「每次接到記者問一些莫名其妙的問題，都很想直接回：人家的私生活是關你屁事喔」，似乎已經快受不了媒體的打擾。該篇貼文曝光後也吸引眾多網友關注，不少人認同經紀人的說法，「真的，請認真關注他們的努力」、「最後那幾句最中肯」、「酸民無所不在，真的很想說關你屁事」。也有人不同意經紀人的發言，一名網友忍不住在Dcard痛批王齊麟經紀人雙重標準，認為是王齊麟一再利用私生活拍影片、接代言、上節目，奧運一結束立刻就上架代言廣告，也痛批經紀人的操作佔走其他選手版面，現在卻反怪大家不去關注其他運動員？該名網友怒罵：「公眾人物備受檢驗很正常，尤其人設主打疼女友不是嗎？為什麼被檢驗了要這麼生氣，就這樣貼『酸民、鍵盤手』的標籤？而且王齊麟在脆上其實也不遑多讓耶，身為經紀人這樣操作也是蠻有趣的！」眾人看了也紛紛留言，「經紀人怎麼提油救火的感覺？」、「不要人家關注還帶女友闖管制區」、「想靠名氣賺錢又不想被評論，有那麼好的嗎？」