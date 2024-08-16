彰化鬼月「送肉粽」！詭異路線曝光居民發毛　民俗專家：易出問題

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▲本月17日，彰化市介壽里將於深夜進行「送肉粽」科儀。（圖／翻攝彰化大小事）

本月17日，彰化市介壽里將於深夜進行「送肉粽」科儀，不過此次儀式竟是在農曆7月舉行，且公布的路線，指出從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道，詭異路線讓居民疑惑「是要送到山上嗎？」據《Ettoday新聞網》報導，彰化市介壽里長蔡美香表示，因有位住在外地的男子到里內輕生，家屬與禮儀公司決定舉行「祭改」俗稱送肉粽儀式，路線最終地點好像是要送到台中大肚山，蔡美香指出，她也僅是被告知要通知里民，其餘不便多問，只能呼籲民眾明晚盡量避開。據了解，「送肉粽」通常會避開農曆7月，且路線多是送往海邊「送煞」，但此次喪家公布的路線，疑似是要送往山區，亦或是沿著中彰快速道路送出海？詭異路線讓附近居民大惑不解。對此，民俗專家楊登嵙指出，鬼月送煞容易出問題，主要是因農曆7月陰氣正盛，此舉恐會驚擾或傷及好兄弟，若真的非得在鬼月進行送煞，要先向神明秉報，獲得允諾再進行。