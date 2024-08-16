籃網隊史最佳射手Joe Harris宣布退役！三分命中率NBA歷史前五　

Joe Harris不打了！NBA布魯克林籃網隊射手Joe Harris曾拿下過2019年NBA三分球大賽冠軍，在今（16）日無預警宣布退役，Harris在2014年NBA選秀第二輪第33順位被克里夫蘭騎士選中後，開啟NBA生涯，但他生涯是在轉戰籃網後才開始發光發熱，成為籃網隊史最佳三分射手，不過他上賽季Harris效力底特律活塞，僅出賽16場比賽，留下場均2.4分的表現，值得一提的是，Harris生涯三分球命中率高達43.6%，位居NBA歷史前五。
三分球大賽碰Curry Harris底線全進成經典
2019年Harris參與三分球大賽，最終在決賽圈擊敗Buddy Hield和Stephen Curry拿下當年三分球大賽冠軍，在決賽圈Harris在最後一點5顆「Money Ball」全進，至今依然給球迷留下深刻印象。
2020-21賽季是Harris的生涯年，例行賽場均上場31分鐘，繳出14.1分、1.9助攻、3.6籃板，三分球命中率高達47.5%，當年也幫助籃網打入季後賽，當年東區次輪碰上密爾瓦基公鹿，在Kyrie Irving提前受傷，加上G7Kevin Durant的壓線兩分球，最終籃網無緣擊敗公鹿，以3:4遭到淘汰，Harris在季後賽場均貢獻11分，三分球命中率40.2%。
上賽季Harris效力底特律活塞，僅出賽16場比賽，留下場均2.4分的表現，值得一提的是，Harris生涯三分球命中率高達43.6%，位居NBA歷史前五，現年32歲的Harris無預警宣告退役，也讓不少籃網迷直呼可惜，並希望Harris能夠好好享受退役後的生活。
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2019年Harris參與三分球大賽，最終在決賽圈擊敗Buddy Hield和Stephen Curry拿下當年三分球大賽冠軍，在決賽圈Harris在最後一點5顆「Money Ball」全進，至今依然給球迷留下深刻印象。
2020-21賽季是Harris的生涯年，例行賽場均上場31分鐘，繳出14.1分、1.9助攻、3.6籃板，三分球命中率高達47.5%，當年也幫助籃網打入季後賽，當年東區次輪碰上密爾瓦基公鹿，在Kyrie Irving提前受傷，加上G7Kevin Durant的壓線兩分球，最終籃網無緣擊敗公鹿，以3:4遭到淘汰，Harris在季後賽場均貢獻11分，三分球命中率40.2%。
上賽季Harris效力底特律活塞，僅出賽16場比賽，留下場均2.4分的表現，值得一提的是，Harris生涯三分球命中率高達43.6%，位居NBA歷史前五，現年32歲的Harris無預警宣告退役，也讓不少籃網迷直呼可惜，並希望Harris能夠好好享受退役後的生活。