籃網隊史最佳射手Joe Harris宣布退役！三分命中率NBA歷史前五　

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Joe Harris曾擊敗過Curry等人獲得三分球大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

Joe Harris不打了！NBA布魯克林籃網隊射手Joe Harris曾拿下過2019年NBA三分球大賽冠軍，在今（16）日無預警宣布退役，2019年Harris參與三分球大賽，拿下當年三分球大賽冠軍，在決賽圈Harris在最後一點5顆「Money Ball」全進，至今依然給球迷留下深刻印象。上賽季Harris效力底特律活塞，僅出賽16場比賽，留下場均2.4分的表現，