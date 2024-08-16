台灣國際秋季旅展今登場！韓國行程買一送一　樂桃飛沖繩8900元起

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▲越南富國島風景絕佳，是近幾年熱門的渡假首選，此次旅展中天海旅行社搭配台灣虎航前進越南「超值四星富國島渡假5日」團費2萬7,000元。（圖／VinWonders珍珠樂園提供）

▲「花蓮遠雄悅來大飯店」推出「山景雙人客房」住宿券(含早餐)，加碼贈送海洋公園暢遊門票，只要6,999元。（圖／記者蕭涵云攝）

「2024 TITE 台灣國際旅遊展-秋季旅展」今(16)日開跑，至8月19日共為期四天，於台北世貿登場，由中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司共同主辦，匯集全台品牌旅行社、縣市政府、郵輪合作代理商、特色民宿等。本屆秋季旅展集結16縣市政府、交通部觀光署所屬國家風景區等，並有多家國內品牌旅行社，共100家廠商，展位規模突破300格。多樣優惠好康，包含「首爾清洲5日」買一送一、「日本沖繩樂桃航空4日機票」8900元起、「越南峴港洲際皇冠5日」團體行程9900元起還優惠買1送1等。此次「2024台灣國際旅遊展-秋季旅展」中，旅行社祭出不少好康優惠，像是可樂旅遊針對韓國旅遊推出兩人同行、一人免費，「首爾清洲5日」買一送一，旅展最低1萬8900元起，平均每人萬元有找。行程將安排入住1晚五星酒店，走訪樂天世界、神秘38度線非武裝地帶、N首爾塔＋情人鎖牆、忠清南道漫遊等，更有韓式烤肉吃到飽、米其林指南必比登推薦的滿足五香豬腳、韓國轉接插頭。可樂旅遊也推出小資族最愛的韓國賞楓，首推「釜山秋日童話5日」，搭乘纜車在八公山公園欣賞楓葉，走訪佛國寺、統一殿享受楓葉紅與銀杏黃，當然經典的天空膠囊列車、甘川洞積木村也不錯過，旅展最低2萬300元起；首爾則可以參考「楓花雪嶽5日」，安排3大多元的賞楓點：南怡島（遊船）、雪嶽山（纜車）、橫城湖水路，旅展最低2萬1500元起。天海旅行社則於旅展現場推出泰國五星行程「曼芭泰奢華玩美5+1日」，標榜全程無購物，團費2萬4,400元起，以及搭配台灣虎航前進越南「超值四星富國島渡假5日」團費2萬7000元。展笙國際旅行社推出「芽莊萬元自由行5日」以及「五星芽莊奢華6日」團費2萬6900元起。駿樺旅行社推出限時優惠「日本沖繩樂桃航空4日機票」8,900元起，以及「日本大阪惠美須灣飯店自由行5日」1萬4500元起，數量有限，售完為止！以及金廈旅行社「越南峴港洲際皇冠5日」團體行程9.900元起，限時優惠買1送1，等於現省9,900元！還有御風國際旅行社推出「泰國曼谷無購物5日」，旅展驚爆價1萬1111元，六人成行，天天出發。航空公司方面，歡慶西雅圖航線開航，星宇航空與頂級保養品牌「LA MER海洋拉娜」獻上限量萬元首航禮「煥顏明星旅行組」內含經典明星商品：經典乳霜 3.5ml、超能修護精華露 30ml、煥顏彈力無痕精萃 5ml及濃萃修復眼霜 5ml。凡於8月16日~9月15日搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙旅客可得到尊寵旅行組。星宇航空台北-西雅圖航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周3班。國旅方面，花蓮縣政府為促進震後復甦，即日起至11月30日推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿，平日最高每晚享有1,000元補助，假日每晚最高享有500元補助，前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3煥新版電動車，即日起到9月天天抽出台北、台中、高雄不限航點飛往花蓮的雙人來回機票。另外「花蓮遠雄悅來大飯店」，則是推出「山景雙人客房」住宿券(含早餐)，加碼贈送海洋公園暢遊門票，只要6,999元即可飽覽一望無際的海洋美景。