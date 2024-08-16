NBA聖誕大戰5場對決公布！睽違6年「湖人VS勇士」　Curry再戰詹皇

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NBA 2024-25賽季的場次出爐，其中最受矚目的「聖誕大戰」的對決戲碼也已經公布，洛杉磯湖人和金州勇士兩隊今年將進行交手，這意味著LeBron James和Stephen Curry兩名球星將在這一天進行對決，這將是兩人所屬的球隊在2018年之後，首次在聖誕節進行對戰。NBA連續17年在聖誕節舉辦5場比賽，ESPN會轉播12月26日的每一場比賽，首戰將由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，之後是明尼蘇達灰狼對決達拉斯獨行俠、費城76人對決波士頓塞爾提克、湖人對決勇士、以及丹佛金塊對決鳳凰城太陽。這將是過去7年以來湖人隊與勇士隊第2次在聖誕節對決，上一次是在2018年，那是James從克里夫蘭騎士轉隊加盟湖人隊的第一個賽季，那場比賽湖人擊敗了勇士。除了2018年的對決之外，當James效力於騎士時，他和Curry的球隊連續3個賽季（2015-17）在聖誕節對決——不過Curry沒有參加2017年的比賽。去年聖誕節，獨行俠球星Luka Doncic成為自1973-74賽季首次有計算抄截和阻攻記錄以來，NBA史上第一位在一場比賽中得到至少50分、15次助攻、6個籃板、 4次抄截和3次阻攻的球員。今年他還會打出什麼樣鬼神表現，值得期待。金塊和太陽這一組對決的關注度相較於其他對戰組合可能較低，但不要忘記在2022 年聖誕節，兩隊曾在丹佛進行過一場激烈交鋒，金塊最終在延長賽中以128：125 擊敗太陽，Nikola Jokic拿到41分15籃板15助攻，這是NBA史上第4次單場40/15/15 表現。根據數據統計，湖人已經連續參加了26年的聖誕大戰，上次他們缺席聖誕大戰還是在1998年，該年NBA因停擺沒有安排聖誕大戰。