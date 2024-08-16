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這原因美元更強了！日圓貶到149　新台幣早盤也貶快1角見32.4元

記者顏真真／台北報導

▲美元轉強，日圓兌美元回貶至149價位，新台幣兌美元今（16）日早盤一度貶快1角，見32.4元。（圖／記者顏真真攝）
▲美元轉強，日圓兌美元回貶至149價位，新台幣兌美元今（16）日早盤一度貶快1角，見32.4元。（圖／記者顏真真攝）
美國公布7月零售銷售意外大幅成長，加上上周首次請領失業救濟人數減少，減緩市場對美國經濟衰退的擔憂，也降低對美國聯準會（Fed）9月激進降息的預期，美元指數進一步走揚，日圓兌美元貶到149價位，新台幣兌美元今（16）日早盤也與台股表現脫鉤，呈現開低走低，一度下探32.4元，貶值快1角，目前在32.349元震盪整理。

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美國零售銷售數據振奮人心，消除市場之前對於美國經濟可能衰退的疑，美國9月一次降息2碼可能性也降低，美股主要指數收高，美元指數走揚，一度重新站上103，目前在102.94附近。

在美元轉強之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤一度貶至149.331價位，目前在148.84附近震盪，韓元則一度下探1364.78兌1美元，目前拉回1358.96附近，離岸人民幣一度從7.1768拉回至7.1831兌1美元，目前7.1884附近游走。

至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，以32.39元、貶值8.9分開出，更進一步來到32.4元，貶值9.9分，不過，在台股大漲逾400點之下，新台幣未進一步走貶，目前拉回至32.349元震盪整理。

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