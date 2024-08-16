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陳夢奧運奪金被比中指！中國網民肉搜　38歲女球迷是孫穎莎粉絲

記者吳政紘/綜合報導

▲巴黎奧運上拿下桌球女單金牌，比技術陳夢曾不是桌國女桌中最好的；比條件，她也不是最優秀的。但她是最野心、也最有自信的。這是她的時代，她真的說到做到。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運上拿下桌球女單金牌，比技術陳夢曾不是桌國女桌中最好的；比條件，她也不是最優秀的。但她是最野心、也最有自信的。這是她的時代，她真的說到做到。（圖／美聯社／達志影像）
中國桌球女單選手陳夢在這屆巴黎奧運女子桌球單打決賽中，成功擊敗「莎頭」組合的孫穎莎奪得金牌，引發外界討熱議，不過根據中國媒體報導，賽後一名中國女球迷因不滿結果，對陳夢比出中指，這畫面一出，立即引發中國網民「飯圈」（粉絲）不滿。該球迷不但被搜出身分，證實是孫穎莎多年鐵粉，目前疑似遭到警方刑事拘留。由於中國公安最近對於粉絲狂熱辱罵文化進行取締，目前這名女網友，也疑似遭到警方逮捕。

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陳夢被比出中指　引發粉絲不滿

在巴黎奧運桌球女單決賽上，現場擠滿許多孫穎莎的粉絲，最終由陳夢以4:2贏得金牌，讓許多球迷不滿，除了網路上出現大量謾罵陳夢的貼文外，還有人拍到居然有中國女球迷直接在現場對陳夢比出中指。

廣州市公安局近日發出通報，指出接到民眾檢舉，一名38歲的王姓女子從5月開始，在社群平台上多次辱罵中國選手和教練，造成了不良的社會影響，其行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人，目前已依法刑事拘留。

根據網友指出，遭拘留的王姓女子就是在球場上比中指的球迷。另外，北京市公安局大興分局6日發文指出，有網友在微博平台發表詆毀運動員和教練員的訊息。警方展開調查後逮捕犯嫌29歲賀姓女子，她也同樣遭刑事拘留。

中國內地近年來頻打「飯圈」！

飯圈這一詞由英文單字fans衍生得來，由於與「飯」字諧音，於是有追星、追偶像等狂熱支持行為的群體圈子，又被稱作「飯圈」。中國體育領域近年有「飯圈化」走向，有支持者作出瘋狂地追逐、關注運動員的行為。

中國公安部也公布近期4宗體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例，強調依法嚴厲打擊涉及體育領域「飯圈」違法犯罪行為。

▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國大陸奧運冠軍陳夢，她跟孫穎莎的對戰，引發中國球迷大戰。（圖／特派記者陳云茹攝）


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