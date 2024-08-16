陳夢奧運奪金被比中指！中國網民肉搜　38歲女球迷是孫穎莎粉絲

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▲中國大陸奧運冠軍陳夢，她跟孫穎莎的對戰，引發中國球迷大戰。（圖／特派記者陳云茹攝）

中國桌球女單選手陳夢在這屆巴黎奧運女子桌球單打決賽中，成功擊敗「莎頭」組合的孫穎莎奪得金牌，引發外界討熱議，不過根據中國媒體報導，賽後一名中國女球迷因不滿結果，對陳夢比出中指，這畫面一出，立即引發中國網民「飯圈」（粉絲）不滿在巴黎奧運桌球女單決賽上，現場擠滿許多孫穎莎的粉絲，廣州市公安局近日發出通報，指出接到民眾檢舉，根據網友指出，遭拘留的王姓女子就是在球場上比中指的球迷。另外，北京市公安局大興分局6日發文指出，有網友在微博平台發表詆毀運動員和教練員的訊息。警方展開調查後逮捕犯嫌29歲賀姓女子，她也同樣遭刑事拘留。。中國體育領域近年有「飯圈化」走向，有支持者作出瘋狂地追逐、關注運動員的行為。中國公安部也公布近期4宗體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例，強調依法嚴厲打擊涉及體育領域「飯圈」違法犯罪行為。