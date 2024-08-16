國家級警報連2日大響！2次4級以上強震　三步驟確認住家安全

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▲戴雲發建議，地震後應盡速檢視居家建物安全，尤其是30年以上老屋更該注意。（圖／記者陳韋帆攝）

連續2日逾4級強震！知名結構技師戴雲發表示，「地震是台灣人難以逃避的宿命，況且台灣逾30年老屋早已突破400萬戶大關，震後應立即檢查建物狀況，確保居家安全。」據氣象局資料，8月15日17:06~16日04:23，震央宜蘭外海，共發生7次3級以上地震，其中1次5弱、4次3級；8月16日07:35~08:37，震央花蓮外海，共發生3次3級以上地震，其中1次4級、2次3級。戴雲發提供住家結構安全初步檢視三步驟如下：從外面觀察整棟大樓四周外牆是否有明顯裂痕、異常歪斜、沉陷等情況，並詢問左鄰右舍是否有所損害，並檢視門窗是否有擠壓變形，牆壁、柱、梁、樓板等有無裂損。建物地震受損往往從建物地下室及一、二樓開始，查看公共空間如「公設大廳、樓梯間、地下室、垃圾分類室、或是地下停車場」等，大梁大柱是否有45度斜裂縫、鋼筋外露或水泥剝落等情況，若出現異狀就應通知管委會找尋結構相關技師做進一步的檢查。另外，需特別注意，一樓若為挑高大廳，或被改建為超商、大型賣場、餐廳等建物，更要特別留意梁柱有無損傷，避免發生「軟腳效應」。查看「住家大梁、大柱、剪力牆(厚度通常大於25公分)」是否出現斜45度角的裂縫，若有，代表結構已受損，建議應請專業的結構相關技師進一步勘驗，並給予專業建議。