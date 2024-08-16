網球／謝淑薇辛辛那提大師賽16強止步！巴黎奧運後首勝還要再等等

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剛結束巴黎奧運的女雙賽事，台灣網球一姊謝淑薇本週馬不停蹄地參與辛辛那提大師賽，今（16）日她與比利時老戰友Elise Mertens再度合拍出擊，未料卻意外陷入苦戰，謝淑薇本屆巴黎奧運代表中華隊出賽，他與年僅20歲的小將曹家宜出戰女雙賽事，2人表現得相當出色，這對「老少配」在奧運8強賽上交手捷克組合Linda Noskova/ Karolína Muchová，第一盤以6：1輕鬆拿下，但次盤4：6讓出，而謝淑薇在巴黎奧運結束後，很快就回到職業賽場上，並與老戰友Mertens組軍，2人首輪獲得輪空，次輪面對來勢洶洶Harriet Dart／Allen Perez，第二盤謝淑薇與Elise Mertens重振旗鼓，次盤第4局把握機會破發，取得4：1領先，可惜關鍵第9局上錯失2個盤末點的大好機會，反倒遭對手連追3局，將比賽扳平，