網球／謝淑薇辛辛那提大師賽16強止步！巴黎奧運後首勝還要再等等

剛結束巴黎奧運的女雙賽事，台灣網球一姊謝淑薇本週馬不停蹄地參與辛辛那提大師賽，今（16）日她與比利時老戰友Elise Mertens再度合拍出擊，未料卻意外陷入苦戰，最終以3：6、5：7不敵英國Harriet Dart／澳洲Allen Perez組合，身為賽會第2種子的謝淑薇／Elise Mertens，也確定在本賽事16強上止步，無緣繼續晉級。
謝淑薇剛結束巴黎奧運賽事 很快就回歸職業賽場
謝淑薇本屆巴黎奧運代表中華隊出賽，他與年僅20歲的小將曹家宜出戰女雙賽事，2人表現得相當出色，這對「老少配」在奧運8強賽上交手捷克組合Linda Noskova/ Karolína Muchová，第一盤以6：1輕鬆拿下，但次盤4：6讓出，決勝超級搶十則打到12：14，最終謝淑薇／曹家宜才惜敗，無緣闖進4強，但也寫下中華隊網球女雙在奧運歷史上的新紀錄。
而謝淑薇在巴黎奧運結束後，很快就回到職業賽場上，並與老戰友Mertens組軍，2人首輪獲得輪空，次輪面對來勢洶洶Harriet Dart／Allen Perez，第4局先是被對手逮住機會破發，形成1：4落後，隨後第7、8局雙方再度互破對方發球局，「台比聯軍」也讓出第一盤。
謝淑薇／Mertens意外遭直落二擊敗 無緣闖進8強
第二盤謝淑薇與Elise Mertens重振旗鼓，次盤第4局把握機會破發，取得4：1領先，可惜關鍵第9局上錯失2個盤末點的大好機會，反倒遭對手連追3局，將比賽扳平，5：5僵持不下之際，「台比聯軍」搶救3個被破發點，但第11局仍失守，苦戰1小時21分鐘後，謝淑薇／Elise Mertens就以3：6、5：7遭到對手直落二擊敗，也無緣闖進賽會8強。
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謝淑薇本屆巴黎奧運代表中華隊出賽，他與年僅20歲的小將曹家宜出戰女雙賽事，2人表現得相當出色，這對「老少配」在奧運8強賽上交手捷克組合Linda Noskova/ Karolína Muchová，第一盤以6：1輕鬆拿下，但次盤4：6讓出，決勝超級搶十則打到12：14，最終謝淑薇／曹家宜才惜敗，無緣闖進4強，但也寫下中華隊網球女雙在奧運歷史上的新紀錄。
而謝淑薇在巴黎奧運結束後，很快就回到職業賽場上，並與老戰友Mertens組軍，2人首輪獲得輪空，次輪面對來勢洶洶Harriet Dart／Allen Perez，第4局先是被對手逮住機會破發，形成1：4落後，隨後第7、8局雙方再度互破對方發球局，「台比聯軍」也讓出第一盤。
謝淑薇／Mertens意外遭直落二擊敗 無緣闖進8強
第二盤謝淑薇與Elise Mertens重振旗鼓，次盤第4局把握機會破發，取得4：1領先，可惜關鍵第9局上錯失2個盤末點的大好機會，反倒遭對手連追3局，將比賽扳平，5：5僵持不下之際，「台比聯軍」搶救3個被破發點，但第11局仍失守，苦戰1小時21分鐘後，謝淑薇／Elise Mertens就以3：6、5：7遭到對手直落二擊敗，也無緣闖進賽會8強。