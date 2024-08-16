花蓮6.3地震！高屏桃沒國家警報「台北2級卻收到」　氣象署曝原因

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮一早發生6.3級地震，半個台灣都震度3級。（圖／中央氣象署提供）

接連兩天宜蘭、花蓮外海發生有感地震，最大規模6.3級！今早7時35分花蓮地震，台灣本島只有高雄、屏東及桃園沒有收到國家警報，但台北震度2級卻警報狂響。對此，氣象署地震測報中心副主任許麗文說明，高屏桃沒發布國家警報，主要是地形堅固，震波傳至當地震度沒那麼大，而台北收到警報則是因第一時間預估震度4級，而且盆地和大樓效應特別有感。地震國家警報何時會發？只要氣象署偵測到地震預估規模5以上，而且預估震度達4級以上，就會針對「震度4級以上地區」，擁有4G手機的民眾發送地震國家級警報。不過，今早花蓮6.3地震，半個台灣震度在3級以上，不少上班族被警報驚醒。許麗文表示，今早只有高雄、屏東和桃園沒有發布警報，主要是這三縣市地形堅固，震波傳到該地震度沒那麼大。而台北震度2級，雖然按規定不應收到國家警報，但許麗文說明，台北第一時間預估震度為4級，因此也發布國家警報，雖然實際觀測沒有到4級震度，因盆地和大樓效應，台北感受也會比較明顯。許麗文也提醒，初步研判今早花蓮地震與0403花蓮地震無關，是獨立事件，該處為地震好發區，不排除3天內有規模5.5餘震發生，提醒民眾做好防震準備，此外，近來因下雨加上地層不穩定，山區要小心土石鬆動。