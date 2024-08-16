柯文哲假帳疑雲第一時間說出這句話　沈富雄：半個案子已經破了

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。前立委沈富雄表示，柯文哲第一時間講了一句話，讓他覺得半個案子已經破了，剩下的半個，就是把檢調查出來的所有名字填進去，整個就破案了。沈富雄15日在節目《少康戰情室》表示，柯競辦這個案子有點撲朔迷離，就像益智遊戲一樣，不管用什麼角度看，都有點兜不攏。他表示，柯文哲第一時間說了一句話，他說「沒有一塊錢進入私人的口袋」，自己想了一整天，覺得破了半個案子，剩下的半個，就是把檢調查出來的所有名字填進去，整個就破案了。那句話顯得柯文哲心中的焦慮，不過沈富雄認為「錯了」，所有有關金錢的弊案，錢都是進入私人的口袋，進入私人口袋才興奮、才有挑戰性、才刺激、才有動機。沈富雄指出，現在進來的錢多到好幾億，錢太多了，而這些進來的錢都被人家抓去裝在口袋裡頭，不過這些都不重要，被發現只要家規處理就好；但現在是支出的問題，文宣、造勢、民調、裝潢等支出，都膨風到1倍、2倍以上，因此他們可能就要做2件事，就是做假收據或假發票，「假發票比較簡單，因為全國到處都在做假發票。」競選時做假發票更是司空見慣，做假發票後，錢就進來了，因此尼奧、時樂、蒔間、木可等4家公司有個共同點，就是他的負責人或實際操作的人，都是同個系統的。