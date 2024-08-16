今天雨更大！猛烈雨勢擴全台　下週連3天西南風最強「有豪大雨」

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▲今天雨勢會比昨天更大，受到低壓帶影響，環境大氣不穩定，水氣充沛，各地雲量偏多，全台降雨機率高。（圖／翻攝自「林老師氣象站」粉專）

▲目前看來週日下半天到下週二會是西南風最強的時段，中南部地區全天都有降雨，尤其是山區雨勢較大。（圖／中央氣象署）

氣象專家提醒，今天雨勢會比明天更猛烈，全台降雨機率高。並且周日下半天到下周二將是西南風最強時刻，中南部地區全天都有降雨，且有豪大雨發生機會，目前預報下週三以後隨著低壓帶北上並遠離，臺灣附近的西南風強度減弱後，又會再度回到午後陣雨的天氣型態。台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」粉專提醒，今天雨勢會比昨天更大，受到低壓帶影響，環境大氣不穩定，水氣充沛，各地雲量偏多，全台降雨機率高。因為環境吹西南風，整個西半部地區都是其迎風面，尤其是，中南部及澎金馬地區出現短暫陣雨或雷雨的機會也跟著增大，山區降雨量多。整體來看，降雨範圍大、雨勢顯著，且降雨不單限於午後，清晨或晚上也有機會。由於對流天氣系統發展旺盛，易有短延時強降雨，且伴隨雷擊、閃電及強陣風，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。天氣風險公司分析師李至晟預報指出，目前在雷達上已經可以看到臺灣海峽上有對流在活躍，預計上班時間通過中南部沿海平地並帶來陣雨。而中午過後對流會先在各地山區發展，並順著大環境的西南到偏南風往中北部平地移動，還是不排除會有局部豪大雨發生。大家要多留意明天起會有個低壓中心琉球附近緩慢增強，一方面讓臺灣附近的風向更接近西南風，也會讓風速進一步提升。首先會讓早上中南部的沿海降雨更為顯著；另外就是午後山區對流會發展後會更偏東移動，影響北部跟東北部平地。目前看來週日下半天到下週二會是西南風最強的時段，中南部地區全天都有降雨，尤其是山區雨勢較大。提醒各位朋友，未來這段期間天氣比較不穩定，週末旅遊可能要安排室內行程比較保險；另外因為降雨不斷，加上剛發生地震，行經山區道路時要多注意路況。最後是這段期間適逢大潮，如果剛好碰上強降雨，沿海低窪地區容易發生積淹水，要多加留意。目前看來在下週三隨著低壓北上，太平洋高壓的邊推到臺灣附近，中南部的迎風面降雨會逐日趨緩，各地會大致回到午後陣雨的天氣。這段時間雖然太平洋高壓回到比較正常的位置，不過西南季風偏弱，目前看來還沒有颱風生成的跡象。而目前洋面上只剩下一個中度颱風安比，會在今天白天起快速通過關東到東北的近海，明天就會進入日本東方海面並遠離，對日本的影響可望告一段落。