政院認北部電力不足　台電：台灣整體不缺電、但不能長期依賴送電

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卓內閣多次重申台灣在2030年前不缺電，然而，台電董座曾文生指出，台灣北部電力建設挑戰大，桃園以北5千瓩以上的資料中心已不再核供，行政院發言人陳世凱昨（15）日表示，北部現在確實存在電力不足的問題，北北基桃電力開發相對困難，2023年供需差距有200億度，仰賴「南電北送」或「中電北送」，電力議題再度受到全國關注。對此，台電回應指出，台灣整體不缺電，但北部不能長期依賴中南部送電，因此協和電廠更新改建計畫至關重要，懇請社會支持電廠及電網建設，強調「北部只要多支持電力建設，台電就更能支持全國各地的產業用電」。台電說明，台電以電力專業角度考量並參考國際經驗，才會引導高耗電的大型資料中心不過度集中於北部都會區。北部用電量大於發電量是客觀事實，去年北部用電量931億度，發電量750億度，用電比發電多了200億度，全都要靠中南部送電挹注。台電表示，隨著北東電網內發電機組陸續除役，未來僅剩遠在花蓮的和平電廠來供應，但電力傳輸有其極限，長途傳輸也會增加耗損，持續依賴中南部送電並非長久之計。增加自主電源就近供應，充足電網及電力設施，是解決北部電力困境的唯一解方，協和電廠更新改建計畫對改善北東電網更至關重要。松湖變電所延宕多年才在台北市蔣市長支持下獲建照，完工後將有充足電網把電力送進台北市東區；大潭電廠增建計畫也在桃園市政府支持下順利展開，未來將推動直供桃園工業區等地用電。台電盼持續與地方政府合作，共同改善北部電力困境，支持產業促進地方繁榮。