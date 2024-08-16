霹靂舞／澳洲女舞者「袋鼠舞」慘得0分！遭網友抨擊　社群發聲了

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2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而本屆奧運霹靂舞（Breaking）則是首次登上五環殿堂，各國選手都拿出絕佳舞技在賽場上互相較勁，，風波則是越演越烈，如今更有澳洲網友發起請願書，要求她與澳洲奧委會出面道歉，稍早Rachael Gunn也在個人社群上發表心聲。綜合外媒報導，Rachael Gunn現年36歲，算是相較大齡的選手，她是澳洲麥覺理大學文學院媒體、傳播、創意藝術、語言和文學系的講師，個人從20多歲就開始學習霹靂舞，至今已有約莫10年的跳舞經驗。而Gunn在本屆的巴黎奧運霹靂舞比賽上，代表澳洲隊出戰，表現卻讓大批澳洲網友看不下去，而面對澳洲民眾排山倒海的批評，Rachael Gunn稍早也在個人社群上，親自做出回應，她表示自己真的很認真在對待這次的奧運比賽，「我到那邊玩得很開心，我確實非常認真地對待比賽這件事。不僅如此，Gunn的表現還觸及了種族爭議，她對此也相當無奈，並表示：「。我真的想請媒體們停止騷擾我的家人、我的朋友，還有廣泛的澳大利亞街頭舞蹈社群。」而中華隊霹靂舞好手孫振，在看到Rachael Gunn的表現後，也在個人社群上表示：「澳洲Bgirl瑞根在賽後被大量圈外（或半圈內？）的觀眾攻擊，確實以現行的評判系統來說，她的技術明顯不足，她做了一件沒人敢做，或沒有人想到的事。」孫振也認為，希望大家能夠更包容，欣賞多元的體育形式。