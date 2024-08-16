幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童！北院一審判決出爐：224罪合併判28年

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台北市信義區某幼兒園園長之子毛畯珅，被控涉嫌於2年間，利用擔任教保員之便，性侵猥褻至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，引發社會輿論撻伐，遭監察院公布其姓名。台北地院審理，檢方第一波起訴毛畯珅性侵6童犯行，今（16日）上午，北院認定涉犯224罪、合併判刑28年，可上訴。據了解，毛畯珅畢業於大學社工系，2021年間，在母親開設的幼兒園擔任教保員，被控於2022年到2023年間，利用職務之便性侵猥褻幼童，還拍攝不雅影片，去年7月間，有家長發現孩子受害，隨即報警處理。檢警介入偵辦後，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量影像，遭檢方聲押獲准。去年8月間，檢方依對6名女童涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌，起訴毛畯珅，毛男原本於偵查中認罪，卻在法院審理時翻供，全盤否認犯行。合議庭發現，毛男在羈押禁見期間，竟還能提出卷證以外的被害人影像，顯見有勾串證人、湮滅證據之虞，於今年7月延長羈押禁見2個月。而檢方第二波，將針對毛畯珅涉及侵犯至少20位女童、查扣600多部性影像部分，檢方另案偵辦中。