台積電買廠擴充CoWoS！半導體設備與機器人飆　台股一度漲逾480點

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台積電昨（15）日公告砸下171.4億元，購買群創南科四廠，外界認為此廠區將用來進行先進封裝中CoWoS之前段製程CoW產能的擴充，無塵室與水氣電等工程預計明（2025）年第1季底前要完成。再加上下周機器人展將開跑，今（16）日半導體設備概念股與AI股、機器人概念股全部上攻、表現亮眼。台積電昨日發布重大訊息，公告與面板大廠群創光電公司簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，取得標的面積建物面積317,444.93平方公尺，總交易金額為新台幣171.4億元，台積電表示，取得建物目的為供營運與生產使用。AI浪潮來襲，市場對CoWoS等先進封裝有著強勁需求，而市場傳出，台積電買下群創南科四廠，主要就是用來進行先進封裝中CoWoS之前段製程CoW產能的擴充，無塵室與水氣電等工程預計明年第1季底前要完成，最快明年底前可以投入生產。而今日台積電早盤漲21元，來到964元，漲幅2%左右，再加上鴻海、聯發科分別漲2%與5%，帶動台股大盤早盤一度漲近480點，來到22374點，漲幅1.8%。半導體設備股表現亮眼，早盤友威科飆漲停，由田、辛耘漲7到8%，均華、均豪、雷科、志聖漲5%，鈦昇、萬潤、聖暉漲3到4%。另外，再加上下周三機器人與智慧自動化展將登場，外傳輝達執行長黃仁勳將來台參與，雖然目前還未得到任何官方回應確認，但相關AI、機器人與輝達概念股股價先反應。機器人概念股大拓、慧友、維田早盤飆漲停，羅昇、三聯也漲5%到6%。AI概念股，威盛漲逾8%，嘉澤、健策、高技、奇鋐漲5到6%，景碩、緯穎、勤誠、金像電漲3%多。