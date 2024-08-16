藍白合破局與柯文哲假帳案有關？吳子嘉爆：馬英九應該很後悔1事

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民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金申報不實風暴，而先前他也被爆料，後悔「藍白合」破局。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，當時的前總統馬英九應該很後悔，原來是錢沒有擺平。吳子嘉15日在網路直播節目《董事長開講》指出，柯文哲現在是喪家之犬，他們把選舉當作生意在處理，靠選舉賺錢，也就是選舉生產公司，他並非後悔沒有藍白合，而是柯文哲到現在搞那麼多事情，前總統馬英九應該很後悔，原來是錢沒有擺平。吳子嘉表示，柯文哲做10個民調的費用，比他做110個民調的費用還要貴，但柯文哲做的民調有功能性，可以向金主、小草募款，他花了1400萬元做民調，賺了多少票進來，可說是賺錢民調。吳子嘉也認為，因為有藍白合，讓柯文哲可以創造一個假象，用「高貴」的民調配合，不僅能向金主募到款，小草的票也確實有進來，至於總統賴清德就是苦主，拿到的選票只有40％。