高雄大茗「逼上無薪班」！總公司2度聲明仍遭炎上：還甩鍋給員工

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▲當事員工今年6月初開始在大茗本位製茶堂岡山店擔任兼職人員，卻在7月25日颱風天被迫上無薪班。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大茗總公司15日晚間二度發文，並列出3點聲明，卻讓網友怒火越來越烈。（圖／取自大茗本位製茶堂臉書粉專）

高雄大茗本位製茶堂岡山店近日遭前員工爆料，在就職期間遇到許多不合理的壓榨事件，包含颱風天無薪上班、收店不計薪、無資遣費等，事件曝光後，立即引起網路熱議，大茗總公司也發聲明火速道歉，卻仍無法止血，昨（15）日二度發聲明，文中被網友揪出2個漏洞，眾人怒火越來越烈，狂轟：「似乎是在講員工的缺失部分比較大欸！」當事員工日前在臉書「爆料公社」發文控訴，他今年6月初開始在大茗本位製茶堂岡山店擔任兼職人員，7月24日值班時因為漏記錄到幾樣物料日期，雖當下立即承認錯誤並想回店內彌補，但老闆卻不領情，並要求該員工在7月25日颱風天「上無薪班」。不只如此，該員工還透露，原先主管面試承諾會計薪到晚上9點，包含收店時間，但7月之後卻都只計薪到8點，他向老闆詢問後，對方竟嗆「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」，當場被資遣，在結算薪資時還被告知「計時人員沒有資遣費」。對此，大茗總公司15日晚間二度發文，並列出3點聲明，除了強調該業主確實未遵循勞基法造成員工權益受損，屬於品牌加盟合約之重大違約事件，目前已全面終止與該加盟主加盟授權關係，其中包含但不限於「高雄岡山店」及「高雄楠梓店」之經營權利。此外，大茗也表示，品牌對每一位認真、負責、堅守崗位的夥伴皆珍重且珍惜，因門市停業期間導致權益受損之同仁、夥伴，將安排專人前往輔導、協助確認後續職涯方向。最後，大茗解釋，「所有飲品皆有標準製作流程，因應不同茶品區分為冷萃及茶葉沖煮兩大方式，拿鐵系列飲品，為使風味更加濃郁，茶湯皆需經過冷藏低溫熟成且具有明確的保存效期。」豈料聲明曝光後，再度引起網友不滿，眾人紛紛怒轟，「很明顯只是將加盟商列為拒絕合作對象，同一組人換一個名字就可以繼續維持對員工不負責任的態度」、「聲明第三點好像是在說明，員工未填寫實際效期而導致無薪班的產生，似乎是在講員工的缺失部分比較大欸」。不過截至16日上午，大茗總公司皆未再次回應。