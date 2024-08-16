生日列10點聲明　陳佩琪還原人頭公司真相：有犯意是反諷

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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前自爆在擔任公務員期間，用兒子的名義開設人頭公司，準備開設「小草咖啡廳」，此舉遭質疑違反《公務人員服務法》。陳佩琪今（16）日生日在臉書po出10點聲明還原設立人頭公司真相，反駁外界指控，澄清自己並未違法。陳佩琪指出，第一、兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」第二、她已詢問過銀行，得知公司負責人本人親自前來銀行開戶的畫面就像開一般戶一樣，會保存下來，銀行說他們都如此，這樣可以釐清非自由意願開戶或本人不知情的情況下被開戶，且開戶人自己走入銀行的監視器畫面也會保留六個月，但這只有檢調可以申請調閱。第三、起初戶頭的十萬元是兒子自己的，餘額明細和開戶至今零交易的證明，她PO出一張存摺，正式銀行證明則是等到法院開庭前再由兒子正式提出申請，這樣證明日可以壓在最近開庭日那天，父母親沒投入任何錢， 未來有的話也會控制在每人每年可贈與的244萬額度內， 超過也會申報贈與。第四、退休後她有一些生涯規劃，以她年紀應該是合理的，畢竟現在少子化和高齡化，民眾黨也積極推動壯世代理念，她參與這公司的是就是「開戶前和兒子商討過公司名稱叫什麼好」，「請他趁回國白天銀行開門時趕快去弄」，請問這樣我違反什麼公務人員服務法？陳佩琪也PO一張公司帳戶的明細，是在7月27日兒子回國後去銀行將籌備戶轉成正式帳戶的明細，10萬本金多了113元(應該是利息) ， 當然有人會質疑本子是否沒刷到最後，所以最接近出庭日，她會再請兒子申請最後的餘額明細，看看期間有否資金進出或什麼錢入帳，也會提供公司成立的章程， 看裡面除負責人外，是否還有任何人擔任任何職務。陳佩琪表示，第五、她在臉書上反諷寫說有犯意(犯意就是退休後想再繼續做事) ，但還沒執行(因她還沒退休還沒去做) ，她好怕，所以請從輕量刑，「這種反諷的寫法還真的在名嘴、政論節目和民代口中變成有罪了？」陳佩琪表示、第六、她曾想努力找退休後工作，現在才知道公務人員在職期間發想自己退休後下一個非旋轉門條款的工作，就會違法，是要對公務員思想控制，叫他們退休前不准先發想找下一個工作？連「想」都不行？第七、很多病人關心她退休後醫療工作的地點，這種有專業旋轉門條款限制的工作，「我是很小心，還好是還沒開始找，等到退休後再找較安全，否則公務人員尚在職就『想』找下一個工作，又會被祭旋轉門條款說我尚未退休就有兼差意圖，或直接冠我違法兼差的罪名？！跟大家講這是在台灣！」陳佩琪表示，第九、昨天不想受訪是因為現場這麼多記者，她身邊沒人能控場，一訪就沒完沒了。她覺得過去一段時間常常是記者睹訪到他們夫妻任一方， 就會拿某方說的話去問另一人， 另一人常不知道對方講什麼，若回應，要是雙方表達詞彙或語詞稍有不同，又會被作文章好幾星期，所以這種兵乓球式的訪問是可免則免。最後，陳佩琪指出，昨天出門前不知道記者要問她什麼，下捷運通道也是因為印象中捷運不能有宣傳或受訪動作(不能確定) ，有人說記者最後還不是放她走了，是她自己沒去上班的，其實當下情況是，第一時間也不知道自己會被困在捷運地下通道多久，記者會堵她多久，只好第一時間就先請假。