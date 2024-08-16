友善燈具竟成保育海龜新神器　雄鷄企業研發景觀照明設備降低光害

我是廣告 請繼續往下閱讀

雄鷄是高雄起家的老牌照明公司，近年來積極轉型走向精品化，第二代接班人許晉豪研發出「生態友善燈」，沒想到被海洋保育署用來幫助海龜。2023年7月某個平凡的上班日，雄鷄企業突然接到一通來自海委會海洋保育署的電話，對方希望能了解雄鷄推出的新產品「生態友善燈」。這個最新研發的產品，已經在雄鷄網站上架許久，終於迎來第一筆訂單，海洋保育署將生態友善燈安裝在澎湖望安、屏東小琉球及蘭嶼，希望降低光害，還給海龜合適的生存空間。負責研發的雄鷄業務部副總、第二代接班人許晉豪直言，他的研發初衷是讓台灣的光環境更好，但從沒想到也能幫助海龜。根據《財訊》雙週刊報導，雄鷄是高雄起家的老牌照明公司，1989年成立之後，一開始廠房在高雄，2004年遷移至屏東加工出口區，許晉豪的父親許銘嘉曾是「屏東加工出口區廠商協進會」第一任理事長，「許董」被視為業界的老大哥。在最輝煌的1990年代，被業界稱為「北原長、南雄鷄」，一北一南的照明燈具公司幾乎囊括了台灣大部分重要公共工程，雄鷄甚至因為生意太旺，一度遭同行眼紅檢舉、陷入官司，但走過黑暗期之後，雄鷄仍繼續深耕照明工程。大約12年前，許晉豪從澳洲學成歸國返鄉，父親許銘嘉便著手安排讓二代接班。許晉豪回憶，剛從澳洲回台灣，什麼事情都看不習慣，好像總是認為國外的月亮比較圓。2012年，許晉豪到屏東唐榮國小擔任替代役，當他接觸了許多偏鄉學童與家長，重新了解台灣，漸漸找回自己與台灣的連結。他不但幫學校編寫英語單字口袋書，引導學生對英語的興趣，隨後也把版權送給唐榮國小，他表示，「那段服役期間，有機會把自己的稜角磨一磨，再回自家公司工作，就變得圓滑了一點。」近年許晉豪正式掌理雄鷄，對這家老牌公司有些新想法。他向《財訊》雙週刊透露，雄鷄一開始是做路燈工程起家，但路燈這塊市場漸漸被科技大廠占據，因此往特殊照明發展。大概7年前，高速公路要汰換隧道燈，一直以來占有台灣隧道燈市場的美國奇異電子卻突然決定退出亞洲，雄鷄因此有機會進入台灣隧道燈市場，目前包括國道3號、5號、6號，市占率超過90%。接著在4年前，雄鷄爭取到第3航廈高桅桿照明工程，也就是停機坪照明，但做完了這些，他總是思考著：「我還可以替台灣的景觀做點什麼」。許晉豪最希望將照明工程往「精品化」發展，除了有品質，更要有質感，在每一個案例中，他都希望把自己留學多年所學貢獻出來。近年他的作品包括高雄鷄車站、台東鐵花村音樂聚落、台北捷運、屏東大學景觀照明、屏東勝利星村創意生活園區及遺構公園等，無論是特殊照明還是景觀照明，他都希望有所突破。大約兩年前，許晉豪研發了生態友善燈具。「台灣的景觀很好，但景觀照明似乎只追求『會亮就好』，其實不少有氛圍的燈，都在破壞夜間生態。」於是他開始找方法，希望讓晚上的景觀好看，又可以保持生態平衡，透過研究國外文獻，經歷了半年不斷測試，才發展出生態友善燈。所謂生態友善燈具，最簡單的說法是降低藍光，許晉豪在研發過程中至少經過3次失敗，但最後的成果更勝於其他大型企業的類似產品。例如光寶集團旗下的光林智能，所使用的友善燈具是將藍光降至2%以下，但雄鷄研發的友善燈具，已經可以將藍光降至0.08%，趨近於零。為了研發，在雄鷄的總公司內部，有一座耗資1千5百萬元打造的光學實驗室，設備全都從澳洲進口，每一年都有澳洲原廠技師調校。生態友善燈的研發費用大約1百萬元以內，因為是從既有的產品改造，花費不算高。許晉豪對《財訊》雙週刊報導表示，一開始發展生態友善燈，是為了昆蟲、植物和鳥類，沒想到接到海保署的訂單，他很驚喜這項產品也可使用於海龜生態。他說，在還沒有人類的時代，海龜看著月光就可以找到回家的路，希望雄鷄的生態友善燈具因減少了光害，可以讓人類看得到天上的星星，也能讓海龜順利回家。至於外界好奇二代接班有沒有衝突？許晉豪說，「好像公司裡面的很多人都覺得我們有衝突，但我覺得還好啊。」隨後他突然轉頭問一位員工，「我跟許董有衝突嗎？」不過這個問題沒有人回答。接著許晉豪自答，父親對於他的想法都很支持，只要是研發東西，父親都認為「有錢讓你燒，你就試試看」。但父親的個性很急，例如一看到新產品，就覺得「很好，我們要推展到國外去，打鐵要趁熱」，他反而拉著父親，希望在國內推出後，弄好市場調查、行銷規格再考量外銷，「不是東西一做出來就要拿去賣」。他也笑說，一個產品沒有經過一、兩年觀察改善，推出去都會死在前面，兩年前研發出生態友善燈，也是經過一段時間才知道可以用在海龜生態，有了這樣的觀察，才會有信心拿出去賣給別人。許晉豪說，對於白手起家的第一代來說，做事就是要快狠準，但他學到的是，凡事要準備就緒，才能一次成功，所以在公司工作十年來會有爭執，原因大概都是他拉著父親說「不要那麼衝」。許晉豪也回憶，12年前回台灣時，當時LED光源產業大爆發，雄鷄在台北的業務都被科技大廠挖走，台北辦公室快沒人了。後來他頓悟自己待在工廠沒有用，就到台北開始跑業務，當時父親只帶他到處繞一圈就走了，自己拚了兩年，終於有成績。不過他也說，父親似乎沒有稱讚或鼓勵過他，「不被罵就是最大的讚美，如果沒有講話，看一看就走了，那就是同意跟信任。」延伸閱讀：從傷重復出到奧運奪牌，亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度！賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅 只用一個字台積電深耕10年的技術！「封測二哥」矽品領進門，揭開均豪攻入CoWoS供應鏈幕後