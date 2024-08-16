柯文哲假帳推給端木正失敗？吳靜怡曝「真正答案」：會火燒連環船

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，檢調也兵分多路偵辦，柯P前幕僚、政治評論員吳靜怡質疑，柯文哲們有說實話嗎？競辦醜聞，企圖把所有罪推給一位會計師，可見失敗！真正答案來了，會計師端木正轉交給助理陳韋瑄的資料就出了問題並非登打出錯，柯文哲並沒有誠實，而且還配合一起說謊，錯誤不是端木正而已，「恐怕連你也都很有問題！」吳靜怡指出，端木正100萬元交保並限制出境出海、木可公關會計何璦廷50萬元交保、木可公關負責人李文娟150萬元交保限制出境出海，其中，何璦廷曾在眾望基金會任職，之後與李文娟一樣都有協助競辦處理帳務，何璦廷也有領競辦薪資。李文宗被檢調請回，看來可能是真的很負責任的說「什麼都不知道」！陳韋瑄也被檢調請回，因為政治獻金申報資料並沒有竄改。「真正答案來了！」吳靜怡說，端木正轉交給陳韋瑄的資料就出了問題並非登打出錯，所以是不是偽造文書做假發票？而假帳背後目的是掩蓋金流破口嗎？端木正、何璦廷、李文娟他們背後有沒有更高直屬的負責人？不是李文宗，難道還有更高的行政長官。吳靜怡質疑，柯文哲競選辦公室為什麼一直都是保護木可公關、內部作帳人員，腳本就是將所有罪過推給一位會計師並將問題聚焦在「調節」，甚至還保證沒有一張假發票，但從本案來看，可能偽造文書的資料就是包含了假發票，看來一再尋求外界信任的民眾黨，現在的誠信儼然掃地。柯文哲並沒有誠實，而且還配合一起說謊，錯誤不是端木正而已，恐怕連你也都很有問題！火燒連環船，這絕對只是開始而已。