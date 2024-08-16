勇士進入新時代！主場開幕海報不見「三巨頭」　只剩Curry和Green

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金州勇士的「浪花兄弟」時代正式落幕，在今（16）日勇士球團在官方社群上分享2024-25賽季主場開幕戰海報，兩大核心Stephen Curry和Draymond Green在版面上，但轉隊的Klay Thompson已不在其中，他在今年夏天以3年5000萬的價碼先簽後換加盟達拉斯獨行俠，勇士從此之後也將進入一個全新的時期。金州勇士今年夏天和元老Klay Thompson分手，將其送至達拉斯獨行俠隊，這象徵的是一個時代的結束。勇士總教練Steve Kerr在談及此事時曾表示，當王朝球隊走到結尾時是很艱難的，但最重要的是他們之間的關係會延續，記憶也會長存。「Klay已經成為這裡不可或缺的一部分......我們非常希望他能回來，我個人也非常希望他能回來。」Kerr說，勇士隊當然希望能夠留下Thompson，只可惜最終未能如願，因此他們只能祝福他一切順利，「我們愛他，我們會想念他，Klay，如果你正在看，真的謝謝你所做的一切。」今天，勇士官方公布新賽季的開幕海報，Curry作為頭號球星自然享有最大版面，另外出現的一人是王朝明星大前鋒Green，版面上就僅此兩人而已。過去，Thompson總是與Curry和Green並稱，如今少了他，讓人好生寂寞，「浪花兄弟」時代真的過去了。Thompson作為勇士王朝4冠核心成員，退役之後幾乎100%會被勇士隊退休球衣號碼。他在新賽季重回大通中心與老東家之間的對決很受矚目，而此役的日期被安排在台灣時間11月13日，這一天也將是2024-25賽季季中錦標賽開打的首日。