曝假帳案檢調下一步「不再看報查案」　黃揚明：現在才是全案起點

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民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金風暴，北檢傳喚會計師端木正、木可公關負責人李文娟，2人訊後諭令交保，端木正的陳姓男助理無保請回。資深媒體人黃揚明說，接下來檢調將由看報查案轉而主導全案進度，而木可所涉案情目前仍不明，現在才是全案的「起點」。針對柯文哲假帳風波相關時間線，黃揚明發文整理：星期一，北檢剪報分案、民眾黨開記者會稱端木正虛報帳務。星期三，北檢搜索木可等地。星期四，木可負責人李文娟、會計師端木正均百萬以上交保、限制住居。黃揚明強調，接下來檢調將由看報查案轉而主導全案進度，而木可所涉案情目前仍不明，現在才是全案的「起點」。下一波搜索、約談，指日可待。黃揚明也將近期知名社會注目案件，涉案被告罪嫌為偽造文書的交保金額對照，2023年9月，進口蛋混充案，涂姓蛋商30萬元交保；2023年9月，基泰大直鄰損地層下陷案，王姓建築師60萬元交保；2024年2月，假冒地檢署名義製作圖卡，民進黨陳姓立委2助理5萬元交保；2024年3月，保母虐嬰致死案，兒盟陳姓社工30萬元交保；2024年8月，柯文哲競辦假帳案，會計師端木正200萬元交保（後改100萬元）、木可負責人李文娟150萬元交保。