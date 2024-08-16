籃籃和郭嚴文只是「買盆栽關係」？陳沂分析認愛關鍵：身分的問題

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▲籃籃爆熱戀味全龍球員郭嚴文（右），經紀公司火速回緋聞：「是朋友。」（圖／籃籃臉書、記者陳明中攝）

▲籃籃除了啦啦隊應援工作外，平時還有主持節目，亮眼外型和風趣談吐，在演藝圈闖出成績。（圖／華視提供）

女星籃籃（籃靖玟）為樂天啦啦隊隊長，近幾年進軍演藝圈，手中有5個節目，在主持界相當有好人緣，13日她遭週刊爆料熱戀味全龍球員郭嚴文，不過籃籃回應兩人只是朋友關係，對此名嘴陳沂發表看法，認為認愛這件事是否還是跟名氣有關。籃籃疑似和味全龍球員郭嚴文交往，因爲郭嚴文被拍到有籃籃家的大門感應卡，籃籃隨後否認，聲稱郭嚴文只是按了警衛對講機，當天被拍也知道，但因為覺得沒什麼，只是要拿東西給她，當天家裡還有其他朋友，郭嚴文待一下就先離開了。籃籃解釋因為郭嚴文家裡做園藝，都會找他買盆栽。籃籃先前在節目中自曝有喜歡的人，她也解釋，是在向偶像大谷翔平示愛。同為啦啦隊的巫苡萱也跳出來救火，透露自己也曾拿東西去籃籃家，曾國城、徐乃麟也逼問籃籃，郭嚴文是否是她喜歡的類型，籃籃遲疑了一下才緩緩表示「還好」還被虧，「妳也看不上他吧？」讓籃籃十分無奈。名嘴陳沂看到籃籃的緋聞新聞後，在臉書發表看法，「啦啦隊女孩被拍到緋聞，是因為禁愛令不能認，還是對象太普不能給名份（分）啊？像是Yuri之前拍到跟玖壹壹春風也不認，怎麼說我覺得春風算帥89欸。」提及這次籃籃也不認愛，「是因為郭講出來上不了檯面嗎？如果是大谷翔平應該自己發新聞稿了吧？」更舉例同為啦啦隊女孩的「十元」陳詩媛就很大方認愛羽球國手王齊麟，又讓陳沂說，「想想應該不是禁愛令的關係，是對象的問題。」