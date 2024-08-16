「她嘴臉是自信的！」蔡壁如炮轟黃珊珊懂閃法律：換我願棄車保帥

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前台灣民眾黨立委蔡壁如昨晚上政論節目時，多次痛罵時任柯文哲競總財務長李文宗是「渣男」，還批評時任競選總幹事的黃珊珊「按鈴申告時的嘴臉是自信的」。蔡壁如直言黃珊珊是律師出身，完全懂閃躲法律，「所有公文上都沒有她的名字，就跟京華城一樣」，並透露自己若還留在柯文哲身邊，會棄車保帥，「出事了我一肩扛起、向全國百姓道歉」。蔡壁如昨（15）日晚間現身王淺秋主持的政論節目「週五不政經」，首先談及支持者都勸她，「你在台中好好的，千萬不要回去是非之地」，但她還是忍不住替民眾黨和柯文哲擔心。並透露今年初上王淺秋另一節目時，為什麼說「我才不會回中央黨部，否則會死得很慘」，就是和跟柯文哲身邊的「這些人」有關，並首度承認，自己就是被黃珊珊邊緣化、遭排除異己。對於李文宗，蔡壁如數度批評李的金句「我在這裡可以很負責任的說，我不知道」，「根本是渣男，那就不要去掛財務長啊！」接著王淺秋提到黃珊珊不僅都沒事，還可以去按鈴提告端木正，蔡壁如突然怨念大爆發，脫口而出「你看她的嘴臉！嘴角都上揚了，她現在是怎樣？都沒事嗎？」她問，難道競總裡每筆請款，總幹事都不簽名嗎？並指黃珊珊是律師出身，「她懂得閃躲法律，就跟京華城一樣，所有公文裡面完全沒有她的名字」。王淺秋質詢她用「嘴臉」一詞，形容是否過重，蔡壁如說「講都講了，這個嘴臉是自信的」。對於中央黨部目前的處理方式，她覺得非常不妥，記者會開到一半就看不下去。如果她在柯文哲身邊，出事了「我會一肩扛起，什麼叫棄車保帥？他是候選人，他不會清楚這麼多」，並表示自己會向全國百姓道歉，18萬筆帳一筆筆對清楚、重拾支持者對民眾黨的信心。