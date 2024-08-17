從傷重復出到奧運奪牌　亞洲貓王唐嘉鴻故事未完待續

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唐嘉鴻在2023年左腳阿基里斯腱撕裂，但卻克服萬難，在巴黎奧運摘下銅牌，再寫下動人的故事。他和翁士航這組師徒檔的傳奇，絕對還是未完待續。體操好手唐嘉鴻的招牌動作是「貓跳」，這是指選手在槓上直體過槓，類似在空中站著過槓的動作。根據《財訊》雙週刊報導，目前，多數選手最多只能做出「貓跳180度」，而唐嘉鴻則能讓自己的腳離槓較遠，並完成身體直立翻轉一圈半，可以做到「貓跳540度」，也是這次巴黎奧運摘下銅牌的關鍵。絕技貓跳，讓唐嘉鴻獲封為「亞洲貓王」。而這項驚人絕技，唐嘉鴻和翁士航還有意將動作升級成「貓跳900度」，這是一項從未有人成功的高難度動作，只要在比賽中完成就有望向國際體操總會申請命名，獲得認證，預計這項動作命名為「Taiwan Tang」，讓更多人認識台灣。翁士航笑說：「假如真的做出來，絕對會震驚全世界！」唐嘉鴻神乎其技的貓跳招式，曾讓他獲得2018年雅加達亞運單槓金牌、地板銀牌及東京奧運奪全能第7名，創下隊史最佳成績；今年巴黎奧運再摘下銅牌。但成功背後，他其實經歷了無數次的失敗，還有多次受傷重擊。能讓唐嘉鴻克服種種難關，幕後一大功臣是翁士航。他在選手時期曾代表台灣征戰過無數國際賽，並在2006年杜哈亞運拿下吊環銅牌；退役後到台灣師大專攻讀運動科學，取得運動科學博士學位。專研運動科學的翁士航對於滿身是傷的唐嘉鴻特別有一套，能妥善安排唐嘉鴻每一週期的訓練量。翁士航最常講：「嘉鴻這小子真的很愛體操，如果我們一個不留神，他就會開啟瘋狂訓練模式，一定要我們出來喊停才可以。」就是憑藉這股愛體操的心，以及喜歡在空中飛翔，唐嘉鴻成為在國際賽大放異彩的台灣體操好手。2014年仁川亞運，唐嘉鴻雖然取得國手資格，但最終還是因傷無法比賽。深受挫折的唐嘉鴻一度頗為喪志，整天無所事事，直到他後來毅然帶著滿身傷到了台灣師大。在台師大跟著翁士航訓練，對唐嘉鴻而言，心中就是滿滿的安定感。他表示：「台師大對他而言就是個大家庭，讓他充滿溫暖的地方。」《財訊》雙週刊指出，雖有翁士航的細心調教，唐嘉鴻也恢復健康，但不是每次比賽都能稱心如意。2017年，唐嘉鴻在台北世大運地板項目決賽一個失誤，讓他從可望摘金變成無緣獎牌。只是他畢竟是歷經傷痛考驗的選手，一次小失誤並不足以讓他放棄最愛的體操。2018年雅加達亞運，唐嘉鴻終於迎來光芒綻放的時刻，摘下一金一銀，不僅宣告自己擺脫受傷陰霾，並成功登上東京奧運舞台。只是，2020年東京奧運再度出現插曲，他在單槓資格賽因手滑，即使沒有掉槓摔落在地，卻讓他無緣單槓決賽。東京奧運後，唐嘉鴻一心雪恥，全力朝向2024年的巴黎奧運邁進；不幸的是，2023年2月又發生左腳阿基里斯腱撕裂的意外。這次受傷讓原先的計畫全亂，不僅無緣參加杭州亞運、成都世大運、亞洲錦標賽、世界錦標賽，更怕連巴黎奧運也無法參加。當時，唐嘉鴻心情盪至谷底，翁士航也很心痛；但身為教練，他只能自行消化負面情緒，努力拉著唐嘉鴻正向面對傷勢。阿基里斯腱撕裂是所有運動員最懼怕的傷害，嚴重一點就可能葬送選手的運動生涯。面對如此嚴重的傷勢，除了要處理好身體的傷，更重要是還得修復心傷。翁士航在唐嘉鴻受傷的這段期間，就花很多心思給予鼓勵。復健進展可觀，2023年5月全大運唐嘉鴻就提前復出，甚至9月杭州亞運前還參加世界挑戰賽法國巴黎站並勇奪男子單槓金牌。他其實能參加杭州亞運，只是在這之前就先放棄參賽，唐嘉鴻知道得好好保護身體，畢竟大傷後一切都很難說。唐嘉鴻一路上都信任翁士航及團隊成員，透過運科技術解析自己的動作，讓訓練更有效率，甚至也要避免再次受傷。唐嘉鴻稱翁士航為「航海王」，而他自己就像是一位船員，跟著教練的腳步一起冒險。今年初，翁士航敲定唐嘉鴻的參賽計畫，除了要在世界杯爭取巴黎奧運參賽門票，更計畫積極參與更多的賽事。翁士航說：「嘉鴻受傷之前受到疫情影響，已經很少參加比賽，當疫情趨緩後又遇到受傷；現在身體可以負荷，當然就要積極參賽，除了增加經驗，更要讓各國裁判看見他的表現。」唐嘉鴻在世界杯4場比賽中獲得了3面金牌，以最高90分取得奧運資格。篤定拿到奧運門票時，他激動落淚，「當下真的很感動，因為真的沒想到，受傷後還能有機會再度登上奧運殿堂。」唐嘉鴻在奧運前持續操練，六月於斯洛維尼亞的世界杯挑戰賽決賽，成功挑戰6.8難度分，寫下生涯新高的成績，讓他對自己更是有信心。雖然，唐嘉鴻在巴黎奧運決賽失誤還掉槓，但他知道要趕快平復情緒繼續上槓把所有動作完成，就是因為不放棄的精神，才能抱回一面銅牌。唐嘉鴻說，訓練就常遇到失誤，所以掉下來後就一定會再上，「掉下來後就想要在後半把沒有做好的部分彌補起來，展現我的動作給裁判和全世界看。」根據《財訊》雙週刊報導，生涯遇過好幾次重傷，唐嘉鴻沒被擊倒，又或者比賽遇到挫折，他也是繼續堅持著。他帶回巴黎奧運單槓銅牌，為自己的運動生涯再寫下一篇全新的故事。畢竟一年多前才受重傷，現在可以在運動員最高殿堂上拿到獎牌。唐嘉鴻是一位愛體操的大男孩，再來依舊要秉持初衷捍衛「亞洲貓王」封號，而他的體操故事絕對不會因為一面奧運銅牌就停止連載，他會跟翁士航向前看，創造更多感動故事，並在2026年名古屋亞運、2028年洛杉磯奧運繼續挑戰自己。延伸閱讀：從傷重復出到奧運奪牌，亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度！一座友善燈具，竟成保育海龜新神器！雄鷄企業研發景觀照明設備 設法降低光害酷澎Coupang進逼電商寶座 富邦媒MOMO遭法人下修本益比