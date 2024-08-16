「柯文哲腦袋一片漿糊！」鄭麗文揭1事：全黨都在照黃珊珊劇本走

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，時任競選總幹事黃珊珊14日辭去中央委員職務，但仍無法平息怒火，黨內逼宮她請辭不分區立委。前藍委鄭麗文表示，柯文哲不但對競選帳務毫無管理能力，如今面對危機處理更是六神無主，腦袋已經一片漿糊，人家叫他做什麼，他就乖乖地背書，民眾黨上上下下，就按照黃珊珊的劇本演出，連黃國昌都幫黃珊珊背書，這才離譜！鄭麗文認為，「柯文哲到目前為止，他就是六神無主了！」柯文哲完全失去了危機處理的能力，從競選總部的帳，也可以知道柯文哲是一個毫無管理能力的人。今天他百分之兩百信任黃珊珊，把整個競選總部交給黃珊珊，結果跟下場就是如此。連記者問他所說的「識人不明」，指的是端木正、李文宗、還是黃珊珊？他都回答不出來，而裡面最不該負責任的，其實就是端木正，柯文哲把所有責任甩鍋給端木正，沒有人看得下去。鄭麗文進一步說，仔細去觀察，這個禍是誰惹出來的？是黃珊珊，最該負責的也是黃珊珊，結果那一天去查帳，居然沒有黃珊珊？只有陳智菡跟周榆修而已，陳智菡什麼都不懂，她看得懂帳嗎？看她的談話就知道，她根本不懂這件事情。她去的時候，心裡面已經有黃珊珊交代的劇本了。至於民眾黨緊咬端木正承認有「自行調節」，鄭麗文質疑，自行調節怎麼會是違法的證詞呢？這是天經地義，每一個會計師都在做合法的調節，這就是請會計師的功能，陳智菡居然把這個拿來說是會計師做假帳，代表她心裡已經有準備了，就是要甩鍋給端木正，至於誰教她這麼做的？就是黃珊珊，「民眾黨上上下下，就按照黃珊珊的劇本演出。」鄭麗文最後直言，柯文哲的腦袋已經一片漿糊，人家叫他做什麼，他就乖乖地背書，毫無處理的能力，「連黃國昌都幫黃珊珊背書，這才離譜！」