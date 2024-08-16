日圓貶至149！換匯變便宜見0.2206元　5萬台幣晚11天多1.3萬日幣

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美國公布7月零售銷售意外大幅成長，緩解市場對美國經濟衰退的擔憂，也降低對美國聯準會（Fed）9月大幅度降息的預期，美元走揚，日圓兌美元一度貶到149價位，新台幣兌美元也貶快1角，但因沒日圓貶那麼多，日圓兌新台幣換匯價也變便宜些，就快回到「0.21字頭」。台灣銀行日圓現鈔賣出價今（16）日早盤一度見0.2206元，若與8月5日的高點0.2342元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換1萬3162日幣。日圓兌美元今日一度急貶1.32%，來到149.331日圓兌1美元，相較之前高點141.695，貶了5.38%，不過，與7月初的低點161.952，仍升了7.79%之多，今日早盤則微幅回升至148.84附近。至於新台幣兌美元今日早盤也走貶，以32.39元、貶值8.9分開出，更進一步來下探32.4元，貶值9.9分，不過，由於台股大漲逾400點，新台幣未進一步走貶，目前拉回至32.31元震盪整理。也由於日圓貶更多，日圓兌新台幣換匯價也回貶，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2206元，若與8月5日盤中換匯高點0.2342元相較，以換新台幣5萬元來說，差11天，現在可以多換1萬3162日幣。