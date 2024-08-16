為泰黨提名塔克辛女兒當新任泰國總理！有望成家族中第3位總理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國前進黨遭憲法法庭下令解散，前進黨領袖皮塔等人也被禁止參政10年。（圖／美聯社／達志影像）

上任不到一年的泰國總理賽塔（Settha Thawisin）日前遭到憲法法庭撤職，而國會最大黨前進黨（Move Forward Party）也面臨解散危機，第二大黨為泰黨（Pheu Thai）15日緊急討論新任總理候選人，決定提名前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），她有望在今（16）日成為新任總理。綜合泰國媒體報導，以為泰黨為首的聯合政府昨（15）日決議推舉前總理塔克辛么女貝東丹擔任總理候選人，她若成功當選，將是家族內第3位總理。貝東丹的父親塔克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都曾擔任過總理，塔克辛本人更曾是泰國首富兼為泰黨的創辦人。貝東丹去年曾代表為泰黨參加總理大選，不過敗給由皮塔（Pita Limjaroenrat）代表的前進黨，然而泰國政府保守派勢力和軍方阻撓，皮塔無法順利當上總理，日前更面臨恐被禁止參政10年及前進黨被解散的危機。國會眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚向所有眾議員發出通知，16日早上舉行會議選出新總理。目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半，也就是247票支持，以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席，因此貝東丹成功上位的機率極大。由於總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選，為泰黨原本欲推舉的可能人選包括為泰黨黨魁貝東丹或為泰黨總理候選人猜卡盛，後者為前總檢察長兼司法部長，但他疑似因健康因素，且已高齡75歲，加上曾捲入一起塔克辛的貪污案，而未獲本次為泰黨推舉。