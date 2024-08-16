吳子嘉質疑她收紅包　陳智菡嗆：只要1塊錢流入口袋就辭職負責

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風波，網紅四叉貓日前點名「蒔間」公司很可疑，蒔間於去年7月改名後，拿下柯文哲1000萬宣傳費；而民眾黨立院黨團主任陳智菡也被肉搜出疑似與「蒔間」有關聯。《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示，戴季全蒔間公司的1000萬的行銷案，陳智菡跟只要被查出利用職務之便，「假設分到500萬，那她就要關了！」對此，陳智菡反嗆吳子嘉，只要有一塊錢流入口袋，就請辭現職負責，「如果沒有，吳子嘉你要不要給我五百萬？」陳智菡15日在臉書發文表示，「吳子嘉昨日的鐵口直斷，再度被時間重重打臉，這種爆料跟預言功力，怪不得屢被告屢敗訴！」說到時間，吳子嘉又想把我跟蒔間 跟戴季全扯在一起，他在節目說：「陳智菡有一個問題，她跟戴季全蒔間公司有一筆1000萬的行銷案」、「陳智菡只要被查出來，她利用職務之便，有在發包的工程、業務裡面，戴季全這筆1000萬，陳智菡假設分到500萬，那她就要關了。」陳智菡強調，無論是戴季全或蒔間公司，他們製作內容都與他無關。「我再說更清楚一點，競選總部之前與蒔間公司，從購買影片的企劃、提案、報支也都與我無涉，我只負責排程上架影片。所以，不要說五百萬了，『只要跟蒔間或戴季全相關，有一塊錢由我經手或流入我或家人口袋』，我就請辭現職負責，也會負上法律責任。」陳智菡也嗆，反之，如果沒有，「吳子嘉你要不要給我五百萬？」張口就造謠的人，都可以在台灣存活的這麼好，真是台灣司法的悲哀。