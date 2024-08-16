民眾黨秀單據稱「96萬是誤登」　羅淑蕾揪貓膩：應不是商家親填的

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，其中有一筆96萬元的款項，是向大愛素食天地購買餐盒，但金額過大遭質疑，民眾黨解釋是誤植，應為960元，但大愛素食已歇業，且發票日期是周日。會計師出身的前立委羅淑蕾也質疑，發票上有藍筆也有黑筆，直覺不是店家當時寫的。羅淑蕾曾任會計師公會全國聯合會理事長，10年前也曾質疑柯文哲在台大醫院的MG149帳戶。她接受《暐瀚觀點》說，政治人物申報政治獻金，會計師只負責簽證，不管是管理政治獻金或總部出納，應該都由財務作帳後，再交給會計師「查核、簽證」，才會有稽核效果。羅淑蕾說，她自己是會計師、有事務所，但擔任立委期間的政治獻金報帳，還是特別去找別家會計師事務所協助稽核、簽證，避免自己人容易出錯，但民眾黨用同一位會計師『報帳、簽證』，才會弄成今天這樣一團亂帳」。羅淑蕾也提到，月營業額在20萬以下的餐飲店，才可以申請免用統一發票，所以通常開出單據時，「萬、千」兩個空格欄，商家一般都會主動先劃掉，避免消費者事後亂填，但民眾黨拿出的那張960元便當收據，字體用色有藍有黑，她直覺單據應該不是商家當下填的。