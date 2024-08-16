北市幼兒園狼師案！毛畯珅判刑28年　教育局副局長鄧進權記申誡

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北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名女童，台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴毛男。台北地方法院今（16）日判處毛畯珅有期徒刑28年。北市府今天也宣布，教育局當時業管副局長鄧進權申誡，承辦科長、督學、股長、輔導員分別被記小過與申誡等；社會局家防中心時任主任陳淑娟被記申誡。北市府發言人殷瑋表示，對於培諾米達幼兒園案，市長蔣萬安明確要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。北市府表示，教育局當時業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。北市府指出，除了考績會懲處、全案送監察院，先前也提出10項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中。北市府重申，透過考績會懲處再次宣示市府面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。