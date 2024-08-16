花250萬買網軍！影射吳秉叡性侵女助理　新北議長之子蔣欣璋遭訴

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國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，於去年立委競選期間，涉嫌找網軍散布對手不實言論，影射當過律師的民進黨立委吳秉叡，涉嫌性侵女助理。台北地檢署調查後，今（16日）依《選罷法》意圖使人不當選等罪，起訴蔣欣璋等4人。據檢警調查，蔣欣璋涉嫌在競選立委期間，由支持者林峻漢贊助250萬，找來文創公司負責人洪湛閎、蕭智鈞等人，在網路匿名造謠，影射立委吳秉叡性侵女助理，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，遭吳秉叡提告。今年4月間，台北地檢署指揮刑事局、法務部調查局資安工作站，發動搜索行動，並聲押禁見蕭智鈞。6月間展開第2波搜索行動，搜索蔣欣璋住處等地，並約談蔣欣璋等人到案。檢方複訊後，認為洪湛閎罪嫌疑重大，有勾串證之虞，向北院聲押禁見獲准；蔣欣璋則以新台幣100萬元交保。北檢今依違反公職人員選舉罷免法，起訴蔣欣璋、林峻漢、洪湛閎、蕭智鈞。