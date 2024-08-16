陳宗彥捲性招待醜聞遭訴！做12次2次沒付錢　爽啪酒店妹暗號曝光

花250萬買網軍！影射吳秉叡性侵女助理　新北議長之子蔣欣璋遭訴

記者林盈君／綜合報導

▲國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，於去年立委競選期間，涉嫌找網軍散布吳秉叡不實言論，遭台北地檢署依法起訴。（圖 ／NOWnews資料照）
▲國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，於去年立委競選期間，涉嫌找網軍散布吳秉叡不實言論，遭台北地檢署依法起訴。（圖 ／NOWnews資料照）
國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，於去年立委競選期間，涉嫌找網軍散布對手不實言論，影射當過律師的民進黨立委吳秉叡，涉嫌性侵女助理。台北地檢署調查後，今（16日）依《選罷法》意圖使人不當選等罪，起訴蔣欣璋等4人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據檢警調查，蔣欣璋涉嫌在競選立委期間，由支持者林峻漢贊助250萬，找來文創公司負責人洪湛閎、蕭智鈞等人，在網路匿名造謠，影射立委吳秉叡性侵女助理，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，遭吳秉叡提告。

今年4月間，台北地檢署指揮刑事局、法務部調查局資安工作站，發動搜索行動，並聲押禁見蕭智鈞。6月間展開第2波搜索行動，搜索蔣欣璋住處等地，並約談蔣欣璋等人到案。檢方複訊後，認為洪湛閎罪嫌疑重大，有勾串證之虞，向北院聲押禁見獲准；蔣欣璋則以新台幣100萬元交保。北檢今依違反公職人員選舉罷免法，起訴蔣欣璋、林峻漢、洪湛閎、蕭智鈞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

陳宗彥捲關說「警員平調案」！台南市警局發聲：如有違失嚴懲不貸

前屏東市長林亞蒓夫婦涉貪！234個貪汙罪判刑定讞　另8罪獲判無罪

幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童！北院一審判決出爐：219罪合併判28年

道禾竹北托嬰中心爆虐童！綁竹椅、髒尿布抹臉　縣府祭重罰撤優等

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選