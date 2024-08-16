輸液常態性核價出爐！健保年砸2.5億元「120項價格調高」10/1上路

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輸液健保價低使藥廠不敷成本，對此，健保署昨（15）日公布生理食鹽水、葡萄糖、乳酸鈉等注射劑、沖洗液，價格將調整，共計120項輸液調高核價，超過一半品項支付價達法定天花板，最大幅度達原價的1.27倍，預計今（2024）年10/1起上路。調整核價後，健保估計一年新增支出2.5億元。健保署昨日召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，討論氯化鈉，也就是生理食鹽水、葡萄糖以及乳酸鈉等基礎輸液支付調整。各項成分共18個分組、120個品項，包含注射液、沖洗液，會議結論同意全數調漲。健保署表示，與會專家認同基礎輸液屬於不可或缺醫療用品，全數調漲後，最大漲幅達原價1.27倍，最快10/1上路，整體財務衝擊約新台幣2.5億元。同時強調此次調整輸液支付價格，起因並非永豐停產輸液造成缺貨，調整價格在先前就已有廠商提出成本分析，反映不敷成本。依照全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定，若產品成本不敷，廠商可透過成本分析資料提出價格調整建議。此次調整的120個品項中，有62項價格達到健保法定支付上限31.5元，健保署表示，常態性核價必須依法行事，價格調整需循序漸進，因健保支付價格上限已經有10多年未調整，與現行物價有落差，因此藥業公會希望打破天花板，並不排除未來修法可能。