鴻海法說會後、外資看法不一　股價委屈？美系外資最高喊至378元

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鴻海前（14）日召開法說會，第二季跟上半年都繳出亮眼成績單，其中第二季營收創下同期新高，上半年更是繳出「三率三升」的好表現。展望第3季已進入傳統旺季，鴻海預期營運將會逐漸加溫。法說會後，外資也釋出最新報告，大多維持原先評等，不過目標價卻看法不一，有些調升有些調降，不過有家美系外資大大看好鴻海後市表現，目標價直接喊到378元，是目前外資圈中喊出的最高價。鴻海第二季營收為新台幣1.55兆元，季增17%、年增19%，為歷年同期新高；第二季淨利為新台幣350.45億元，創歷年同期新高，季增59%、年增6%；新台幣EPS 2.53元，優於上一季的1.59元、與去年同期的2.38元。觀察鴻海第二季獲利表現，毛利率為6.42%，較第一季6.32%、增加0.1個百分點，也比去年同期6.41%微增0.01個百分點；營業利益為新台幣446.04億元，營益率2.88%；稅後獲利為新台幣350.45億元，季增59%、年增6%；淨利率2.26%，雖較去年同期的2.53%少，但較上季的1.66%增加。鴻海累計上半年營收為新台幣2兆8745.42億元，年增3.88%；上半年毛利率則為6.37%，較去年同期的6.21%增加；上半年營業利益為新台幣813.55億元；營益率2.83%，年增0.25個百分點。至於上半年獲利部分為新台幣570.54億元，年增24.5%；淨利率1.98%，較去年增加0.32個百分點，上半年每股純益4.12元，優於去年同期的3.31元。展望第三季，鴻海指出進入每一年的傳統旺季，預期營運將會逐漸加溫！集團發言人巫俊毅表示，整體而言，第三季在季對季、以及年對年都會有顯著的成長。第四季也是維持成長的趨勢。法說會後、外資圈紛紛釋出最新報告，大多維持原先評等，不過目標價看法卻不相同。美系外資重申「加碼」評等，目標價維持270元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由260元下修至250元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價由255元下修至250元；亞系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由245元下修至230元；另一家亞系外資重申「買進」評等，目標價由215元調高至235元；日系外資重申「買進」評等，目標價由208元調高至230元。不過誰對鴻海後市表現最樂觀呢？有家美系外資最新表示，鴻海是輝達GB200伺服器的供應鏈之一，而iPhone 16引發的換機潮也會向鴻海拉貨，目前的估值仍低，2025年的本益比也只有12倍，相較於其他OEM廠平均14倍的本益比，顯得十分具有吸引力。因此這家美系外資重申給出鴻海「優於大盤」的評等，以及基於18倍本益比給出「270元」的目標價，並且同時看好後市獲利動能，將2024-2026年的EPS從11.37元、14.85元、16.6元調升至11.6元、14.92元、16.97元。不過美系外資接著表示，以鴻海最樂觀的角度來看，如果AI伺服器貢獻優於預期、營益率提升、iPhone換機潮強勁，以明年25倍本益比估算，預估目標價將上看378元，是目前外資圈中出現的最高價位。鴻海今（16）日股價開高震盪，以186元開出，盤中最高來到187元，市值為新台幣2.56兆元。