安比颱風襲日！東京迪士尼提早閉園　陸空交通亂、逾700航班取消

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今年第7號颱風「安比」朝著日本關東前進，約16日中午千葉縣就會進入暴風圈的範圍。為了因應強風豪雨，東京羽田機場、千葉縣成田機場從下午開始，取消超過700個航班，包含JAL（日本航空）、ANA（全日空）等航空公司。綜合《NHK》等日媒報導，隨著安比進逼，日本關東地區的降雨和風力也在迅速增加，狂風吹走廣告看板、掀翻移動式卡車，並形成線狀雨帶，洪水和土石流的風險持續增加。茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京23區、多摩縣、伊豆群島、神奈川縣、山梨縣等都在警戒範圍。日本氣象廳稱，截至16日上午11點，安比颱風正在東京八丈島東北110公里的海域，以每小時20公里的速度向北移動，中心最大風速達每秒45公尺，中心半徑130公里以內將出現每秒25公尺以上暴風。另外，東京迪士尼樂園、迪士尼海洋樂園也宣布，16日將提早至下午3點關閉，若無其他狀況發生，17日預計會照常營業。陸空交通方面，16日中午起，東北、上越、山形各條新幹線的部分列車將停運，北陸新幹線可能出現誤點和停運。全日空與日航已決定取消大量羽田、成田機場起降的航班，估計超過700架次受到影響。