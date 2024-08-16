《百靈果》凱莉催生遇地震！「開五指」躺產床狂晃　她傻眼爆粗口

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▲凱莉決定去醫院催生前，還特地剪了短髮，更直呼「我要出門去醫院催生了，祝我生產如下蛋。」（圖／翻攝自凱莉IG）

▲凱莉正好昨晚住進醫院催生，沒想到在今早生產過程中遇到地震，且還幾乎全台有感搖晃，讓她忍不住發限動紀錄難得的經驗。（圖／翻攝自凱莉IG）

今（16）日一早7時35分，花蓮發生芮氏規模6.3的地震，半個台灣最大震度都達到3級以上，許多人被明顯晃感及國家級警報叫醒。對此，知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉正好進醫院催生，在產床上五指全開的狀態下遇到有感地震，讓她忍不住嚇罵：「X邀！」今日早上7時35分在花蓮發生芮氏規模6.3的地震，震央在花蓮縣政府東南方34.2公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震，半個台灣最大震度都達到3級以上，多地區達到4級，國家級警報大響。之後更在7時40分、7時42分、7時43分、7時45分又接連發生餘震，最大餘震在第二次7時42分時，芮氏規模達到4.8。凱莉正好昨晚住進醫院催生，沒想到在今早生產過程中遇到地震，且還幾乎全台有感搖晃，讓她忍不住發限動紀錄難得的經驗：「X邀，五指全開躺在產床上，然後地震⋯」粉絲看了更是擔心又哭笑不得。凱莉稍早也在IG分享待產近況，透露近期每個人看到她，都先說「妳怎麼還沒生」，決定去醫院催生前，還特地剪了短髮，更直呼「我要出門去醫院催生了，祝我生產如下蛋。」隨後曬出穿粉色手術房躺在產床上的照片，看起來非常期待新生命的到來。