權王領軍！台積電漲20元至963元　台股午盤漲逾400點、向季線靠攏

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美國股市昨（15）日全數走高，其中費半指數上漲逾4%，台積電ADR上漲逾2%，因此激勵台北股市今（16）日開盤上漲219.55點、以22114.72點開出，站回22000點關卡，成功站上月線。隨後在台積電漲幅擴大的帶動下，最高來到22374.94點，上漲479.77點，午盤上漲408.55點或1.87%，來到22303.72點，向季線靠攏。此外，台股今日收週線。大盤持續向上攻擊，昨日逆勢走高的中小型股、今日持續走高，櫃買指數以263.11點開出，隨後震盪後走高，午盤上漲4.53點或1.73%，來到266.78點，領先大盤成功站回季線。今日午盤成交量排行榜前五名為：新光金、擎亞、訊舟、開發金、鴻海；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、萬潤、精材、廣達。權值股全數走高，權王台積電開高震盪，今日以963元開出、上漲19元，午盤則是上漲20元或2.12%，來到963元；鴻海則是以186元開出、上漲5元，午盤則是稍為遇到賣壓，上漲4元或2.21%，來到185元；聯發科漲勢最為強勁，跳空開高以1185元開出、上漲30元，午盤漲幅擴大到6.49%，上漲75元，來到1230元，成攻站上1200元。台積電走高，也激勵相關概念股跟上漲勢，台積電昨日公告與群創簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，購入標的物，位於台南市新市區環西路一段3號廠房及附屬設施，建物面積31萬7444.93平方公尺，換算約9萬6027.09坪，此次總交易金額為171.4億元。群創同步公告相關資產處分案，估計賣廠收益約147億元，外界認為此廠區將用來進行先進封裝中CoWoS之前段製程CoW產能的擴充，無塵室與水氣電等工程預計明（2025）年第一季底前要完成。因此激勵半導體設備股群體走高，志聖、辛耘、均華上漲逾5%，天虹、均豪上漲逾3%，萬潤、帆宣、迅得、翔名上漲逾2%。半導體股也同步走高，昇陽半導體亮燈漲停至133.5元，威盛上漲逾8%，矽統、祥碩上漲逾7%，順德上漲逾6%，易華電、京元電子上漲逾4%。資金也開始流入光電族群，由於iPhone進入拉貨期，再加上機器人與智慧自動化展將在8月21日至24日登場，題材加成激勵有著「黃仁勳AI妖股」之稱的慧友再拉出一根漲停板、來到81.9元，光鋐逼近漲停上漲逾9%，銘旺科上漲逾7%，精金上漲逾5%，晶彩科、友達、TPK-KY、大立光上漲逾4%。非電族群也有表現，紡纖族群、營建類股指數午盤皆上漲逾2%。其中營建類股受惠於個股財報亮眼，績優題材助攻，其中達麗財報繳出好成績，第二季稅後純益3.47億元，每股純益0.81元。達麗未來四年動能無虞，每年都有逾百億元的完工量，今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，營運可期，激勵達麗股價亮燈漲停、來到71.7元，聯上發上漲逾8%，鼎固-KY上漲逾7%，上曜、興富發上漲逾6%，華固、富華新、皇普上漲逾5%。