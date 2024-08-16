來台突破45萬人次！觀光署邀韓國市場台灣觀光代言人　SJ圭賢接手

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▲觀光署提到，新年度韓國市場台灣觀光代言人-圭賢，與台灣連結性十足。（圖／記者葉盛耀攝）

▲觀光署吉祥物「喔熊組長」的萌樣，也讓圭賢開心地與其擁抱。（圖／記者葉盛耀攝）

依據交通部觀光署統計，截至本年（2024年）1月至5月來台韓國旅客人數已突破45萬人次，為持續衝刺韓國訪台旅客人次，交通部觀光署於今（16）日公布全新韓國市場台灣觀光代言人，邀請由作為 Super Junior 成員活動在台韓兩地都享有高人氣的韓星-圭賢擔任韓國市場台灣觀光代言人。交通部觀光署也特別邀請吉祥物「喔熊組長」到現場，萌樣讓圭賢也情不自禁與其擁抱。近年來，韓國吹起「台灣瘋」，台灣獨有的美景及美食深獲韓國旅客的喜愛，依據交通部觀光署統計，截至本年（2024年）1月至5月來台韓國旅客人數已突破45萬人次，位居來台的第三大客源國，「哈台」儼然形成韓國海外旅遊新風潮，獨特「台灣感性」氛圍更登上韓國論壇熱門關鍵字。觀光署提到，新年度韓國市場台灣觀光代言人-圭賢與台灣連結性十足，除於今年已造訪台灣多次,亦透過拍攝Vlog 介紹台灣之美，15日抵台後，即馬不停蹄展開宣傳影片拍攝行程、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點，圭賢開心地表示:「一直以來都很喜歡台灣，接下來一定會努力地宣傳台灣觀光，,讓更多韓國朋友們認識台灣，一起體驗台灣之美。」圭賢不只以偶像魅力擄獲全球粉絲的心，也擁有優美、柔情的聲線，專屬圭賢的抒情感性特質必定能完美詮釋並推廣今年韓國市場宣傳主題「浪漫就在你身邊」的台式浪漫潮流。圭賢本次來台前已在韓國為推廣台灣觀光做足准備，記者會上充分展現對台灣的熱愛之情，大玩「台灣觀光大會考」，秀出令人驚豔的台灣觀光知識，更大口品嚐台灣特色美食等。而交通部觀光署也特別邀請吉祥物「喔熊組長」，擔任一日柑仔店店長，圭賢在記者會上也開心地擁抱超萌的「喔熊組長」。