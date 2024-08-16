林郁婷一揮拳「1部位超白」！粉絲歪樓求保養秘訣　吸62萬人朝聖

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拳后林郁婷在巴黎奧運賽上奪金，讓世界看到台灣。（圖／美聯社／達志影像）

▲粉絲發文大讚林郁婷皮膚超好，就連腋下也都很白皙，好奇林郁婷是如何保養皮膚的。（圖／Threads）

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運賽上一戰成名，奪得女子羽量級拳擊金牌，成為台灣史上第一位獲得奧運金牌的拳擊手，精采表現讓她圈粉無數。近日就有粉絲歪樓在Threads發文，好奇地林郁婷的「腋下」為何可以如此白皙，究竟是用哪些方法保養皮膚的？貼文曝光後吸引62.3萬人次瀏覽，意外引發關注。28歲林郁婷在巴黎奧運參賽期間因性別問題遭到質疑，引起全球關注。但林郁婷不畏國際間的言語霸凌，堅定扛著壓力在比賽中一次次晉級，最終擊敗波蘭選手奪得冠軍，英勇表現也被讚是「台灣的驕傲」。林郁婷奪金後人氣更直線飆升，IG已有超過20萬粉絲追蹤，Threads上也出現許多討論林郁婷的貼文。粉絲們除了覺得林郁婷賽場表現和私下內向的個性形成反差外，也有人歪樓觀察到林郁婷的好皮膚。一名女網友發文寫道：「我一直很關注林郁婷的腋下，尤其勝利被裁判舉起手時，『哇噻！好乾淨喔！又白』真的很好奇她是打什麼雷射機台，怎麼可以這麼白又這麼乾淨」。女網友認為林郁婷皮膚「好到不行」，想知道林郁婷都是怎麼保養的？串文曝光後也吸引62萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言討論：「我覺得運動員的皮膚普遍都很好，因為規律運動和嚴格的飲食習慣吧？」、「欠K羅琳真的瞎了，特寫的時候婷寶臉上乾乾淨淨，男的再怎麼樣都會有鬍渣吧」、「我感覺她是很愛漂亮的女生耶！也很重視服裝整潔」、「運動其實反而毛長的會變快，頭髮也是，因為新陳代謝會變好，但林郁婷真的全身上下沒什麼毛，光這點就一點都不男生了。」